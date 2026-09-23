Европейский координатор по управлению воздушным движением Eurocontrol проанализировал пунктуальность вылетов в 30 самых загруженных аэропортах и выявил, в каких из них наблюдаются самые серьезные задержки. Об этом сообщает Daily Mail.
В каких аэропортах этим летом чаще всего возникали задержки?
Благодаря анализу удалось выяснить, в каких аэропортах Европы этим летом чаще всего задерживали рейсы, из-за чего туристам приходилось ждать вылета. На первом месте оказался аэропорт имени Умберто Дельгадо в Лиссабоне. Здесь пунктуальность вылетов составляет всего 52%, то есть каждый второй рейс вылетал из аэропорта с задержкой. К слову, этот аэропорт очень часто подвергается критике, а в прошлом году его даже признали вторым самым стрессовым аэропортом в мире. Поэтому, если есть возможность не лететь из Лиссабона, лучше ею воспользоваться.
Международный аэропорт Лиссабона / Фото Barbara Medvegy
На втором месте в рейтинге – аэропорт Цюриха, где лишь 53% рейсов были выполнены вовремя. На третьем – Пальма-де-Майорка, где фиксировались не только задержки, но и отмены рейсов. Также в пятерку аэропортов с наибольшими задержками вошли Афины и Манчестер.
Отметим, что аэропорт Манчестера признали худшим в Великобритании. По словам туристов, здесь очень грязно, огромные очереди в туалеты и кафе, а мест для сидения очень мало.
А какие аэропорты самые пунктуальные?
Самым пунктуальным аэропортом Европы признали Стокгольм-Арланда, который является крупнейшим международным аэропортом Швеции. В пятерку также вошли аэропорты Осло, Стамбула, Копенгагена и Стамбула-Сабиха Гекчен.
Кстати, варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена, из которого часто летают украинцы, имеет показатель пунктуальности 69%. Это довольно хороший результат, ведь именно этот аэропорт занял 11-е место в рейтинге.
В целом для европейских аэропортов этим летом пунктуальность составила 66,3%, что на 2,4% лучше, чем в прошлом году.