Европейский координатор по управлению воздушным движением Eurocontrol проанализировал пунктуальность вылетов в 30 самых загруженных аэропортах и выявил, в каких из них наблюдаются самые серьезные задержки. Об этом сообщает Daily Mail.

В каких аэропортах этим летом чаще всего возникали задержки?

Благодаря анализу удалось выяснить, в каких аэропортах Европы этим летом чаще всего задерживали рейсы, из-за чего туристам приходилось ждать вылета. На первом месте оказался аэропорт имени Умберто Дельгадо в Лиссабоне. Здесь пунктуальность вылетов составляет всего 52%, то есть каждый второй рейс вылетал из аэропорта с задержкой. К слову, этот аэропорт очень часто подвергается критике, а в прошлом году его даже признали вторым самым стрессовым аэропортом в мире. Поэтому, если есть возможность не лететь из Лиссабона, лучше ею воспользоваться.

Международный аэропорт Лиссабона / Фото Barbara Medvegy

На втором месте в рейтинге – аэропорт Цюриха, где лишь 53% рейсов были выполнены вовремя. На третьем – Пальма-де-Майорка, где фиксировались не только задержки, но и отмены рейсов. Также в пятерку аэропортов с наибольшими задержками вошли Афины и Манчестер.

Отметим, что аэропорт Манчестера признали худшим в Великобритании. По словам туристов, здесь очень грязно, огромные очереди в туалеты и кафе, а мест для сидения очень мало.

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А какие аэропорты самые пунктуальные?

Самым пунктуальным аэропортом Европы признали Стокгольм-Арланда, который является крупнейшим международным аэропортом Швеции. В пятерку также вошли аэропорты Осло, Стамбула, Копенгагена и Стамбула-Сабиха Гекчен.

Кстати, варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена, из которого часто летают украинцы, имеет показатель пунктуальности 69%. Это довольно хороший результат, ведь именно этот аэропорт занял 11-е место в рейтинге.

В целом для европейских аэропортов этим летом пунктуальность составила 66,3%, что на 2,4% лучше, чем в прошлом году.