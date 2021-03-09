Гастротур Чернівцями: які заклади міста варто відвідати

Крім пам'яток, в Чернівцях є ще й цікаві заклади харчування, які неодмінно варто відвідати з друзями під час подорожі. Тут можна відшукати як кухню з національним колоритом, так і цілком звичні сучасні піцерії.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку найпопулярніших закладів цього міста.

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Які ресторани відвідати в Чернівцях

"Пікнік"

Це заклад української та європейської кухні, стейк-хаус. Гостям тут пропонують спробувати морепродукти, салат з грушею та горгонзолою, рибне мезе, пасту карбонара, віденський шніцель, стейки з мармурового м'яса, шашлик, тушковані овочі під соусом тощо. До страв також можна замовити вино, пиво, до слова, його варять на місці.

"Панська Гуральня"

Колоритний, популярний заклад буковинської, румунської та єврейської кухні з власною пивоварнею, яка розташована у відреставрованому підземеллі. Клієнтам ресторану пропонують замовити настоянки на основі ягід, фруктів, трав, наливки, світле, темне та червоне пиво власного виробництва, а також борщ в хлібному горщику, вареники, голубці, "банош панський" з бринзою, курку з динею тощо.

"Чічері"

Тут готують традиційні буковинські страви, в тому числі на мангалі, а також в меню представлена, крім української, єврейська їжа. Скуштуйте вареники, картоплю, запечену з сиром, деруни, банош з білими грибами, банош з бринзою і шкварками, домашню кров'янку, запечене м'ясо, салат "чічері", пляцки по-галицьки тощо.



Ресторан "Чічері" у Чернівцях / chernivtsi.bestrest.com.ua

"DiBocca"

Гостям пропонують страви з європейської та італійської кухні. Тут можна замовити суші, пасту карбонара, морські гребінці зі шпинатом під вершковим соусом, ананас на грилі з печінкою фуа-гра, медальйони під сирним соусом, запечену качину ніжку тощо.

"Гопачок"

В меню ресторану представлені страви української та румунської кухні. Тут гостям пропонують замовити бограч, окрошку, дністровських бичків, фірмовий борщ в хлібині з грінками, свинячі реберця з хумусом, котлети з кролятини, сет вареників з різними начинками, а також домашню настоянку "Гопачок", цитринівку тощо.



Ресторан "Гопачок" у Чернівцях / chernivtsi.bestrest.com.ua

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Смачного!