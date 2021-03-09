Гастротур Чернівцями: які заклади міста варто відвідати

Джерело:24 канал
Крім пам'яток, в Чернівцях є ще й цікаві заклади харчування, які неодмінно варто відвідати з друзями під час подорожі. Тут можна відшукати як кухню з національним колоритом, так і цілком звичні сучасні піцерії.
Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку найпопулярніших закладів цього міста.
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Це заклад української та європейської кухні, стейк-хаус. Гостям тут пропонують спробувати морепродукти, салат з грушею та горгонзолою, рибне мезе, пасту карбонара, віденський шніцель, стейки з мармурового м'яса, шашлик, тушковані овочі під соусом тощо. До страв також можна замовити вино, пиво, до слова, його варять на місці.
Колоритний, популярний заклад буковинської, румунської та єврейської кухні з власною пивоварнею, яка розташована у відреставрованому підземеллі. Клієнтам ресторану пропонують замовити настоянки на основі ягід, фруктів, трав, наливки, світле, темне та червоне пиво власного виробництва, а також борщ в хлібному горщику, вареники, голубці, "банош панський" з бринзою, курку з динею тощо.
Тут готують традиційні буковинські страви, в тому числі на мангалі, а також в меню представлена, крім української, єврейська їжа. Скуштуйте вареники, картоплю, запечену з сиром, деруни, банош з білими грибами, банош з бринзою і шкварками, домашню кров'янку, запечене м'ясо, салат "чічері", пляцки по-галицьки тощо.
Ресторан "Чічері" у Чернівцях / chernivtsi.bestrest.com.ua
Гостям пропонують страви з європейської та італійської кухні. Тут можна замовити суші, пасту карбонара, морські гребінці зі шпинатом під вершковим соусом, ананас на грилі з печінкою фуа-гра, медальйони під сирним соусом, запечену качину ніжку тощо.
В меню ресторану представлені страви української та румунської кухні. Тут гостям пропонують замовити бограч, окрошку, дністровських бичків, фірмовий борщ в хлібині з грінками, свинячі реберця з хумусом, котлети з кролятини, сет вареників з різними начинками, а також домашню настоянку "Гопачок", цитринівку тощо.
Ресторан "Гопачок" у Чернівцях / chernivtsi.bestrest.com.ua
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Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
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