Астрологічне явище, яке має цілком наукове пояснення, обросло десятками міфів та забобонів, багато з яких стосуються подорожей. Про найпоширеніші забобони, які пов'язані з подорожами у ретроградний Меркурій, 24 Канал розповідає з посиланням на Lonely Planet.

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Що таке ретроградний Меркурій?

Ретроградний Меркурій – це насправді лише оптична ілюзія. У деякі періоди року здається, що планета Меркурій рухається у зворотному напрямку щодо Землі, хоча насправді це не так. Багато людей вважають цей "рух назад" перешкодою для життя на повну потужність. Мовляв, у такі періоди збиваються комунікації, ламається техніка, псуються домовленості, а також – усе йде не так у дорозі.

Ретроградний Меркурій триватиме до 11 серпня, то ж до цього часу астрологи закликають бути пильними.

Які є забобони щодо подорожей у ретроградний Меркурій?

Не планувати подорож. За народними віруваннями, ретроградний Меркурій "плутає маршрути", а тому краще не бронювати квитки, не купувати тури і не планувати відпустку в цей період. Якщо все ж таки довелося взяти відпустку у період ретроградного Меркурія, то варто бути готовим до затримок, втрати багажу чи плутанини з документами.

Не летіти вперше у нову країну. Ретроградний Меркурій нібито посилює стрес, а тому поїздка у нову країну може бути надто складною – проблеми на кордоні, у комунікації з місцевими тощо. Краще уникати нового досвіду, а обирати лише перевірені напрямки.

Зменшити темп. Астролог і таролог Діана Роуз не радить виходити з дому пізно, щоб добратися в аеропорт. Поспіх і метушня можуть перерости у серйозні труднощі на шляху. Краще вийти з дому раніше, аби бути повільним та спокійним.



Як правильно подорожувати у ретроградний Меркурій / Фото nappy, Pexels

Перевіряти документи кілька разів. Загалом це хороше правило, адже завжди треба двічі перевіряти документи. Однак у період ретроградного Меркурія слід бути особливо обачним – надрукувати квитки і зробити копії всього, чого можна.

Подорожі несуть кармічний підтекст. Астрологи вважають, що ретроградний Меркурій повертає нас у минуле, а тому випадкові зустрічі з людьми чи неочікувані відкриття – насправді знаки Всесвіту.

Зауважимо, жодне наукове дослідження не підтверджує вплив ретроградного Меркурія на подорожі. Але якщо ви дійсно вірите у забобони і хвилюєтеся з цього приводу, тоді у період ретроградного Меркурія:

перевіряйте документи та бронювання по кілька разів,

майте у запасі час на випадок скасування рейсів, пересадки чи затримки,

не починайте панікувати через незначні негаразди – вони могли трапитися і в інший період.

Найголовніше – не відмовляйтеся від мандрівки через астрологічне явище. Світ такий великий! Вам потрібно багато часу, аби дослідити його.