Скільки грошей брати в Буковель у листопаді: українка показала ціни на відпочинок

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Українка @travelanzheli нещодавно повернулася з Буковелю й показала ціни на проживання, популярні атракціони та розваги. Деякі з них коштують зовсім недорого, а за інші доведеться віддати понад тисячу гривень.

Скільки коштує проживання в Буковелі у листопаді?

Знайти комфортне житло в Буковелі можна з різним бюджетом. Наприклад, українка зупинялася в готелі "Гора", де ціни стартують від 3700 гривень за ніч. У вартість проживання входять смачні сніданки, відвідування басейну та SPA. Такий варіант підійде туристам, які хочуть поєднати прогулянки Карпатами з релаксом.

Які актуальні ціни на розваги в Буковелі?

У Буковелі є чимало цікавого для туристів і поза високим сезоном. Тут можна знайти як спокійні розваги для сімей із дітьми, так і атракціони для тих, хто шукає адреналіну.

Однією з фотогенічних локацій є велика гойдалка біля готелю "Полонина". Вона розташована поруч із самотньою смерекою, тому туристи можуть не лише покататися, а й зробити атмосферні фотографії на тлі карпатських краєвидів. Щоправда, відвідування цієї локації платне: дорослий квиток коштує 100 гривень, дитячий – 50 гривень.

Ще один спосіб помилуватися горами з висоти – піднятися на оглядовому витягу на гору Буковель. За дорослий квиток потрібно заплатити 450 гривень, а за дитячий – 320 гривень. Така прогулянка дозволяє побачити панораму Карпат і зробити красиві фотографії.

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Також на курорті працює колесо огляду. Дорослий квиток на нього коштує 400 гривень, а дитячий – 280 гривень.

Місце, яке дуже сподобається і дорослим, і дітям – це етнопарк "ГуцулЛенд". Тут можна більше дізнатися про традиції, побут і культуру гуцулів, а також погодувати тваринок. Вхідний квиток коштує 450 гривень для дорослих і 380 гривень для дітей. Локацію можна відвідати абсолютно безкоштовно, якщо прийти після 18:00, однак більшість локацій вже будуть зачиненими.

А от тим, кому звичайних прогулянок замало, варто покататися на родельбані. Відвідувачі спускаються спеціальною трасою на санях із можливістю самостійно регулювати швидкість. Однак така розвага обійдеться недешево: одиночний спуск коштує 1000 гривень, а парний – 1500 гривень.

Є на курорті й можливість відпочити без значних витрат. Наприклад, відвідування полонини Скарбівки безкоштовне. Тут можна прогулятися, насолодитися гірськими краєвидами та провести час на природі. Якщо ж захочеться покататися на гойдалці, доведеться доплатити 50 гривень.

Українка розповіла, які ціни у Буковелі в листопаді:

Листопадовий відпочинок у Буковелі може бути як відносно бюджетним, так і доволі дорогим – усе залежить від обраних розваг і готелю.