1 курорт – 3 цінники: коли їхати в Буковель, щоб не переплачувати за ski-pass

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Вартість абонементів на підйомники в Буковелі змінюється залежно від періоду зимового сезону. Курорт розділяє його на 3 частини: низький, високий та новорічний сезони.

Коли в Буковелі діють найнижчі ціни на скіпаси?

Найвигідніші тарифи передбачені для низького сезону. Він охоплює період від початку сезону до 18 грудня, а також час із 10 березня до його завершення. У цей період звичайні скіпаси коштують:

На дні поспіль:

2 дні – 2 300 гривень (1 150 гривень за день);

3 дні – 3 350 гривень (1 117 гривень за день);

4 дні – 4 200 гривень (1 050 гривень за день);

5 днів – 5 200 гривень (1 040 гривень за день).

На дні на вибір:

3 дні – 3 800 гривень (1 267 гривень за день);

5 днів – 5 750 гривень (1 150 гривень за день);

10 днів – 9 250 гривень (925 гривень за день).

Скільки коштують скіпаси у високий та новорічний сезони?

У високий сезон, який триває з 19 до 24 грудня та з 8 січня до 9 березня, ціни зростають.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Звичайні скіпаси на дні поспіль коштують:

2 дні – 3 800 гривень (1 900 гривень за день);

3 дні – 5 500 гривень (1 833 гривні за день);

4 дні – 7 000 гривень (1 750 гривень за день);

5 днів – 8 550 гривень (1 710 гривень за день).

Абонементи на дні на вибір:

3 дні – 5 800 гривень (1 933 гривні за день);

5 днів – 9 550 гривень (1 910 гривень за день);

10 днів – 15 450 гривень (1 545 гривень за день).

Найдорожчим періодом залишається новорічний сезон із 25 грудня до 7 січня.

У цей час звичайні скіпаси на дні поспіль коштують:

2 дні – 5 000 гривень (2 500 гривень за день);

3 дні – 7 150 гривень (2 383 гривні за день);

4 дні – 9 100 гривень (2 275 гривень за день);

5 днів – 11 050 гривень (2 210 гривень за день).

Абонементи на дні на вибір:

3 дні – 8 150 гривень (2 717 гривень за день);

5 днів – 12 400 гривень (2 480 гривень за день);

10 днів – 20 050 гривень (2 005 гривень за день).

Тому туристам, які планують лижний відпочинок у Буковелі, варто заздалегідь обирати дати поїздки та порівнювати ціни на скіпаси, адже від періоду сезону залежить вартість катання.