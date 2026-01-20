Найкращі сувеніри з усього світу: що привезти з подорожі, щоб вразити всіх
- Подорожуючи різними країнами, можна привезти чай з Великої Британії, шоколад зі Швейцарії, кленовий сироп з Канади та ром з Барбадосу.
- Популярні сувеніри включають французькі берети, німецьке пиво, нідерландські сабо, венеціанські маски з Італії та Lego з Данії.
Плануєте подорож і хочете привезти найкращі сувеніри? Ми підготували список найпопулярніших подарунків із різних країн та регіонів, які туристи вважають найцікавішими та найпопулярнішими.
Що привезти з різних країн світу?
Подорожуючи різними країнами, завжди важливо привезти особливий, унікальний подарунок. Тому варто заздалегідь знати, які саме продукти чи сувеніри варто придбати, щоб зробити сюрприз по-справжньому незабутнім.
- З Великої Британії: чай із печивом, лимонний джем, цукерки Toffee, соус HP.
- З Єгипту: чай, каркаде, халва, вироби з папірусу та фініки.
- З Швейцарії: швейцарський шоколад, настоянка з п'яти трав, набір для фондю та сир Raclette.
- З Китаю: набори чаю, палички, курячі лапки, крем із датою народження.
- З Бельгії: бельгійський шоколад, вафлі, печиво Speculoos, спеції, сир Chimay.
У Північній Америці особливо популярні сувеніри, пов'язані з місцевою кухнею. У Сполучених Штатах лідирують солодощі, у Канаді кленовий сироп, на Барбадосі ром, а на Ямайці Blue Mountain Coffee, розкішна суміш, що продається виключно в цій країні. У Південній Америці туристи цінують не лише ром і каву: з Бразилії часто привозять гамаки, а в Болівії популярні пончо, пише Vacations Travel.
Шоколад залишається беззаперечним фаворитом у Швейцарії, Бельгії та Ірландії. Також популярні: французькі берети, німецьке пиво, нідерландські сабо та венеціанські маски з Італії. У Данії найпопулярнішим сувеніром залишається Lego – саме тут він був створений. А в Англії часто обирають парасольки, ймовірно, через мінливу та непередбачувану погоду.
Які ще сувеніри варто привозити з подорожей?
Ми вже детально розповідали, які сувеніри привозять з подорожей експерти з туризму. Наприклад, рекомендують купувати практичні та значущі сувеніри, такі як одяг, продукти з місцевих ринків, листівки, мистецтво та магніти, які нагадують про подорожі.
Також важливо обирати автентичні сувеніри, які відбивають культуру та підтримують місцевих ремісників, особливу увагу слід присвятити якості матеріалів і походженню товару.
