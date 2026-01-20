Найкращі сувеніри з усього світу: що привезти з подорожі, щоб вразити всіх

Плануєте подорож і хочете привезти найкращі сувеніри? Ми підготували список найпопулярніших подарунків із різних країн та регіонів, які туристи вважають найцікавішими та найпопулярнішими.

Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Aes.Trips.

Дивіться також Драгобрат чи Буковель: який курорт обрати для вашого ідеального зимового відпочинку

Що привезти з різних країн світу?

Подорожуючи різними країнами, завжди важливо привезти особливий, унікальний подарунок. Тому варто заздалегідь знати, які саме продукти чи сувеніри варто придбати, щоб зробити сюрприз по-справжньому незабутнім.

З Великої Британії: чай із печивом, лимонний джем, цукерки Toffee, соус HP.

чай із печивом, лимонний джем, цукерки Toffee, соус HP. З Єгипту : чай, каркаде, халва, вироби з папірусу та фініки.

: чай, каркаде, халва, вироби з папірусу та фініки. З Швейцарії: швейцарський шоколад, настоянка з п'яти трав, набір для фондю та сир Raclette.

Привезіть чай з Великої Британії / фото Canva

З Китаю: набори чаю, палички, курячі лапки, крем із датою народження.

набори чаю, палички, курячі лапки, крем із датою народження. З Бельгії: бельгійський шоколад, вафлі, печиво Speculoos, спеції, сир Chimay.

Дивіться також Що брати в літак завжди: топ 3 універсальні речі для будь-якої погоди

У Північній Америці особливо популярні сувеніри, пов'язані з місцевою кухнею. У Сполучених Штатах лідирують солодощі, у Канаді кленовий сироп, на Барбадосі ром, а на Ямайці Blue Mountain Coffee, розкішна суміш, що продається виключно в цій країні. У Південній Америці туристи цінують не лише ром і каву: з Бразилії часто привозять гамаки, а в Болівії популярні пончо, пише Vacations Travel.

Шоколад залишається беззаперечним фаворитом у Швейцарії, Бельгії та Ірландії. Також популярні: французькі берети, німецьке пиво, нідерландські сабо та венеціанські маски з Італії. У Данії найпопулярнішим сувеніром залишається Lego – саме тут він був створений. А в Англії часто обирають парасольки, ймовірно, через мінливу та непередбачувану погоду.

Які ще сувеніри варто привозити з подорожей?