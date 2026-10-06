Стюардеса sillerydell поділилася порадами щодо вибору одягу для польоту у тіктоці. Вона пояснила, що йдеться не про моду чи критику стилю пасажирів, а насамперед про комфорт і безпеку під час подорожі.

Що не варто одягати у літак?

Шльопанці

Стюардеса радить не обирати для польоту шльопанці. У салоні ноги можуть набрякати, а температура часто буває низькою. Крім того, у такому взутті може бути незручно швидко пересуватися, наприклад, якщо доведеться поспішати до виходу на посадку.

Обтягуючі джинси

Надто вузькі джинси можуть стати причиною дискомфорту під час польоту. Стюардеса зазначає, що на висоті тіло може набрякати, тому тісний одяг може відчуватися ще менш комфортно. Вона радить враховувати це, обираючи вбрання для тривалого перебування в кріслі.

Шорти та укорочені топи

Ще один невдалий варіант – це одяг, який залишає відкритими значні ділянки тіла. Кондиціонування в салоні може бути досить сильним, тому в шортах або укороченому топі пасажирові може стати холодно. Натомість вона рекомендує штани повної довжини та футболку, а також радить мати із собою джемпер.

Один тонкий шар одягу

Не варто розраховувати лише на один легкий шар, навіть якщо літак летить у теплий напрямок. В салоні може бути холодно, тому краще взяти куртку або джемпер, який за потреби можна накинути.