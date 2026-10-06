Стюардесса sillerydell поделилась в тиктоке советами по выбору одежды для полета. Она пояснила, что речь идет не о моде или критике стиля пассажиров, а прежде всего о комфорте и безопасности во время путешествия.

Что не стоит надевать в самолет?

Шлепанцы

Стюардесса советует не выбирать для полета шлепанцы. В салоне ноги могут отекать, а температура часто бывает низкой. Кроме того, в такой обуви может быть неудобно быстро передвигаться, например, если придется спешить к выходу на посадку.

Обтягивающие джинсы

Слишком узкие джинсы могут стать причиной дискомфорта во время полета. Стюардесса отмечает, что на высоте тело может отекать, поэтому тесная одежда может ощущаться еще менее комфортно. Она советует учитывать это, выбирая наряд для длительного пребывания в кресле.

Шорты и укороченные топы

Еще один неудачный вариант – это одежда, которая оставляет открытыми значительные участки тела. Кондиционирование в салоне может быть довольно сильным, поэтому в шортах или укороченном топе пассажиру может стать холодно. Вместо этого она рекомендует штаны полной длины и футболку, а также советует иметь при себе свитер.

Один тонкий слой одежды

Не стоит рассчитывать только на один легкий слой, даже если самолет летит в теплое место. В салоне может быть холодно, поэтому лучше взять куртку или свитер, который при необходимости можно накинуть.