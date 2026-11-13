Не лише безкоштовна їжа: привілеї бізнес-лаунжів, про які туристи не здогадуються

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Кілька годин очікування в аеропорту можуть перетворитися на повноцінний відпочинок, якщо знати, куди піти. Українська мандрівниця @tkalyalya розповіла, що найчастіше відвідує бізнес-лаунжі не заради безкоштовної їжі, а через інші переваги цього простору. Розповідаємо, які несподівані послуги пропонують бізнес-лаунжі в різних аеропортах світу.

Як потрапити до бізнес-лаунжу, навіть якщо летиш економкласом?

Потрапити до бізнес-залу аеропорту можна не лише з квитком бізнес-класу. Існує кілька способів скористатися такими просторами, навіть якщо пасажир летить звичайним економкласом.

Один із них – придбати разовий вхід. Його можна забронювати заздалегідь або оплатити безпосередньо на рецепції лаунжу, якщо є вільні місця. Вартість залежить від аеропорту, конкретного залу та тривалості перебування.

Інший варіант – скористатися преміальною банківською карткою або програмою доступу до лаунжів, наприклад LoungeKey чи Priority Pass. Саме так подорожує українка, яка поділилася своїм досвідом. За її словами, вона користується преміальною карткою Monobank. Щоб отримати доступ до відповідних привілеїв, потрібно виконати умови щодо витрат за карткою: зокрема, користуватися коштами в еквіваленті 20 тисяч гривень протягом останніх 30+5 днів перед вильотом. Далі доступ до залів оформлюється через застосунок LoungeKey.

Водночас умови банківських програм можуть змінюватися, тому перед поїздкою варто перевірити актуальні вимоги свого тарифу. Також потрібно враховувати, що навіть за наявності картки вхід може залежати від завантаженості конкретного лаунжу.

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Що пропопонують бізнес-лаунжі?

Одна з найкорисніших послуг, яку пропонують деякі бізнес-лаунжі, – душові кімнати. Це особливо зручно для пасажирів із тривалими пересадками, або для українців, які їдуть в аеропорт відразу з кордону. Українка розповідає, що саме заради душу найчастіше відвідує бізнес-зал аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві. За її словами, там можна отримати рушник, шампунь, зубну щітку та скористатися феном.

Подібні можливості є і в інших великих аеропортах. Наприклад, у Сінгапурі в аеропорту Чангі працюють лаунжі з душовими кімнатами, а окремі зони пропонують навіть масаж. Частина таких процедур оплачується окремо.

Однак душ є не в кожному бізнес-залі, а в деяких його використання потрібно попередньо забронювати.



Бізнес-лаунж у варшавському аеропорту / Фото lot.com

Ще одна перевага бізнес-лаунжів – можливість відпочити в горизонтальному положенні. Замість того щоб кілька годин сидіти біля виходу на посадку, пасажири можуть скористатися спеціальними кріслами для відпочинку або окремими спальними зонами.

Українка називає цю можливість недооціненою, адже навіть короткий сон перед тривалим перельотом допомагає почуватися краще. Особливо це актуально, якщо попереду п'ять або більше годин у літаку.

А в аеропорту Цюриха є ще цікавіша пропозиція. У лаунжі SWISS First Lounge E облаштовані дві окремі кімнати з двоспальними ліжками, власними ванними кімнатами та панорамним видом на Альпи. Щоправда, скористатися ними можуть лише пасажири першого класу SWISS і Lufthansa та учасники програми HON Circle.

В аеропорту Чангі у Сінгапурі є капсули для сну, а також транзитні готелі з окремими номерами, які можна забронювати на кілька годин. Деякі з них розташовані безпосередньо в транзитній зоні, тому пасажирам не потрібно проходити паспортний контроль.

Для тих, хто не хоче проводити весь час у закритому приміщенні, деякі бізнес-лаунжі пропонують відкриті тераси. Звідти можна спостерігати за літаками, які готуються до зльоту, насолоджуватися свіжим повітрям і просто змінити обстановку перед посадкою. Українка наводить приклад бізнес-залу в аеропорту Тенерифе-Південний. Там є відкрита тераса з видом на злітну смугу, де також дозволено курити.

Це доволі незвичайна перевага, адже в багатьох аеропортах після проходження контролю безпеки знайти відкриту зону для курців буває непросто.

Вид у бізнес-лаунжі на Тенеріфе / Фото @cosmopolitanastasia

Бізнес-лаунжі створені не лише для відпочинку. Вони можуть стати повноцінним робочим простором для тих, хто подорожує у справах. У більшості сучасних лаунжів є безкоштовний Wi-Fi, розетки для заряджання пристроїв, зручні столи та окремі тихі зони. У деяких аеропортах можливості ще ширші.

Наприклад, у Changi Lounge в Сінгапурі можна скористатися приватними переговорними кімнатами. Вони обладнані для ділових зустрічей і презентацій, а також підходять для роботи в невеликій групі.

Українка розповіла про переваги бізнес-лаунжів аеропортів: відео

Для туристів із дітьми лаунжі пропонують ігрові зони. Такі приміщення стануть справжнім порятунком для батьків під час тривалих пересадок. Замість того щоб постійно розважати дитину в переповненому терміналі, можна скористатися спокійнішим і комфортнішим простором.

Тож наступного разу, коли доведеться провести кілька годин в очікуванні літака, варто звернути увагу не лише на меню бізнес-залу. Можливо, найбільша його перевага – зовсім не безкоштовна їжа, а можливість прийняти душ, виспатися та продовжити подорож із новими силами.