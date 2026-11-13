Не только бесплатная еда: привилегии бизнес-лаунжей, о которых туристы даже не догадываются

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Несколько часов ожидания в аэропорту могут превратиться в полноценный отдых, если знать, куда пойти. Украинская путешественница @tkalyalya рассказала, что чаще всего посещает бизнес-лаунжи не ради бесплатной еды, а из-за других преимуществ этого места. Рассказываем, какие неожиданные услуги предлагают бизнес-лаунжи в разных аэропортах мира.

Как попасть в бизнес-лаунж, даже если летишь экономклассом?

Попасть в бизнес-зал аэропорта можно не только с билетом бизнес-класса. Существует несколько способов воспользоваться такими помещениями, даже если пассажир летит обычным экономклассом.

Один из них – приобрести разовый вход. Его можно бронировать заранее или оплатить непосредственно на стойке регистрации зала, если есть свободные места. Стоимость зависит от аэропорта, конкретного зала и продолжительности пребывания.

Другой вариант – воспользоваться премиальной банковской картой или программой доступа к залам ожидания, например LoungeKey или Priority Pass. Именно так путешествует украинка, поделившаяся своим опытом. По ее словам, она пользуется премиальной картой Monobank. Чтобы получить доступ к соответствующим привилегиям, необходимо выполнить условия по расходам по карте: в частности, потратить сумму в эквиваленте 20 тысяч гривен в течение последних 30+5 дней перед вылетом. Далее доступ в залы оформляется через приложение LoungeKey.

В то же время условия банковских программ могут меняться, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальные требования своего тарифа. Также нужно учитывать, что даже при наличии карты вход может зависеть от загруженности конкретного лаунжа.

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Что предлагают бизнес-лаунжи?

Одна из самых полезных услуг, которую предлагают некоторые бизнес-лаунжи, – душевые комнаты. Это особенно удобно для пассажиров с длительными пересадками или для украинцев, которые едут в аэропорт прямо с границы. Украинка рассказывает, что именно ради душа чаще всего посещает бизнес-зал аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве. По ее словам, там можно получить полотенце, шампунь, зубную щетку и воспользоваться феном.

Подобные возможности есть и в других больших аэропортах. Например, в Сингапуре в аэропорту Чанги работают лаунжи с душевыми комнатами, а в отдельных зонах предлагают даже массаж. Часть таких процедур оплачивается отдельно.

Однако душ есть не в каждом бизнес-зале, а в некоторых его использование нужно предварительно бронировать.



Бизнес-лаунж в варшавском аэропорту / Фото lot.com

Еще одно преимущество бизнес-лаунжей – возможность отдохнуть в горизонтальном положении. Вместо того чтобы несколько часов сидеть у выхода на посадку, пассажиры могут воспользоваться специальными креслами для отдыха или отдельными спальными зонами.

Украинка считает эту возможность недооцененной, ведь даже короткий сон перед длительным перелетом помогает чувствовать себя лучше. Особенно это актуально, если впереди пять или более часов в самолете.

А в аэропорту Цюриха есть еще более интересное предложение. В лаунже SWISS First Lounge E оборудованы две отдельные комнаты с двуспальными кроватями, собственными ванными комнатами и панорамным видом на Альпы. Правда, воспользоваться ими могут только пассажиры первого класса SWISS и Lufthansa, а также участники программы HON Circle.

В аэропорту Чанги в Сингапуре есть капсулы для сна, а также транзитные отели с отдельными номерами, которые можно бронировать на несколько часов. Некоторые из них расположены непосредственно в транзитной зоне, поэтому пассажирам не нужно проходить паспортный контроль.

Для тех, кто не хочет проводить все время в закрытом помещении, некоторые бизнес-лаунжи предлагают открытые террасы. Оттуда можно наблюдать за самолетами, готовящимися к взлету, наслаждаться свежим воздухом и просто сменить обстановку перед посадкой. Украинка приводит пример бизнес-зала в аэропорту Тенерифе-Южный. Там есть открытая терраса с видом на взлетную полосу, где также разрешено курить.

Это довольно необычное преимущество, ведь во многих аэропортах после прохождения контроля безопасности найти открытую зону для курящих бывает непросто.

Вид из бизнес-лаунжа на Тенерифе / Фото @cosmopolitanastasia

Бизнес-лаунжи созданы не только для отдыха. Они могут стать полноценным рабочим пространством для тех, кто путешествует по делам. В большинстве современных лаунжей есть бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки устройств, удобные столы и отдельные тихие зоны. В некоторых аэропортах возможности еще шире.

Например, в Changi Lounge в Сингапуре можно воспользоваться частными переговорными комнатами. Они оборудованы для деловых встреч и презентаций, а также подходят для работы в небольшой группе.

Украинка рассказала о преимуществах бизнес-лаунжей в аэропортах: видео

Для туристов с детьми лаунжи предлагают игровые зоны. Такие помещения станут настоящим спасением для родителей во время длительных пересадок. Вместо того чтобы постоянно развлекать ребенка в переполненном терминале, можно воспользоваться более спокойным и комфортным пространством.

Поэтому в следующий раз, когда придется провести несколько часов в ожидании самолета, стоит обратить внимание не только на меню бизнес-зала. Возможно, его главное преимущество – вовсе не бесплатная еда, а возможность принять душ, выспаться и продолжить путешествие с новыми силами.