Про це пише американське видання Southern Living у матеріалі журналістки Алесандри Дубін. Авторка поспілкувалася з чинними та колишніми бортпровідниками великих американських і міжнародних авіакомпаній, щоб з'ясувати, чому вони не радять замовляти гарячі напої на борту.

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Чому бортпровідники уникають кави та чаю?

Основна причина – це вода, яку використовують для приготування цих напоїв. Її набирають із резервуарів всередині літака, а не з пляшок. За словами опитаних працівників авіації, стан таких ємностей і трубопроводів не завжди відповідає очікуванням пасажирів.

Одна з бортпровідниць, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що гаряча вода іноді має виразний запах хлору. Вона пояснила, що це може бути пов'язано з дезінфекційними засобами, які використовують для обробки резервуарів.

Колишня бортпровідниця великої американської авіакомпанії Міріам Лоусон, яка пропрацювала в галузі 7 років, також пригадала, що бачила внутрішню частину таких резервуарів під час технічного обслуговування. Після цього вона вирішила не пити гарячі напої, приготовлені на борту.

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На проблему також звернув увагу колишній бортпровідник Каз Марзо, який має понад 12 років досвіду в авіаційній галузі та нині працює операційним менеджером. Він особисто бачив випадки, коли працівники технічних служб не дотримувалися належних процедур очищення резервуарів.

Чи підтверджують дослідження побоювання бортпровідників?

У матеріалі наводять результати перевірок агентства з охорони навколишнього середовища США. Під час кількох досліджень систем водопостачання літаків виявили, що приблизно кожен восьмий літак не відповідав стандартам безпеки води. Перевірки стосувалися наявності коліформних бактерій, які можуть свідчити про забруднення.

Але не всі працівники авіації вважають такі напої небезпечними. Бортпровідник і фахівець із безпеки Річард Вулф зазначив, що чимало пілотів та членів екіпажу регулярно п'ють каву й чай під час польотів і не стикаються з проблемами зі здоров'ям.

Колишня працівниця Delta Мері Воллес Волк, яка пропрацювала в авіакомпанії 35 років, також пригадала, що екіпажі випивали багато кави під час тривалих міжнародних рейсів.

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Що краще замовити замість кави та чаю?

Якщо пасажир хоче зменшити потенційні ризики, опитані фахівці радять обирати напої, які не контактують із системою водопостачання літака. Серед альтернатив:

Бутильована вода

Газовані напої

Соки

Кава з аеропорту

Холодна кава в банці

Якщо ж пасажир не хоче відмовлятися від чаю, можна взяти власний пакетик і попросити екіпаж приготувати напій із бутильованої води. Щоправда, не кожен бортпровідник зможе виконати таке прохання.