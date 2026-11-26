Об этом пишет американское издание Southern Living в материале журналистки Алессандры Дубин. Автор пообщалась с действующими и бывшими бортпроводниками больших американских и международных авиакомпаний, чтобы выяснить, почему они не советуют заказывать горячие напитки на борту.

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Почему бортпроводники избегают кофе и чая?

Основная причина – это вода, которую используют для приготовления этих напитков. Ее берут из резервуаров внутри самолета, а не из бутылок. По словам опрошенных сотрудников авиации, состояние таких емкостей и трубопроводов не всегда соответствует ожиданиям пассажиров.

Одна из бортпроводниц, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что горячая вода иногда имеет выраженный запах хлора. Она пояснила, что это может быть связано с дезинфицирующими средствами, которые используют для обработки резервуаров.

Бывшая стюардесса большой американской авиакомпании Мириам Лоусон, проработавшая в отрасли 7 лет, также вспомнила, что видела внутреннюю часть таких резервуаров во время технического обслуживания. После этого она решила не пить горячие напитки, приготовленные на борту.

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На эту проблему также обратил внимание бывший бортпроводник Каз Марзо, имеющий более 12 лет опыта работы в авиационной отрасли и в настоящее время занимающий должность операционного менеджера. Он лично был свидетелем случаев, когда сотрудники технических служб не соблюдали надлежащие процедуры очистки резервуаров.

Подтверждают ли исследования опасения бортпроводников?

В материале приводятся результаты проверок Агентства по охране окружающей среды США. В ходе нескольких исследований систем водоснабжения самолетов выяснилось, что примерно каждый восьмой самолет не соответствовал стандартам безопасности воды. Проверки касались наличия колиформных бактерий, которые могут свидетельствовать о загрязнении.

Но не все работники авиации считают такие напитки опасными. Бортпроводник и специалист по безопасности Ричард Вулф отметил, что многие пилоты и члены экипажа регулярно пьют кофе и чай во время полетов и не сталкиваются с проблемами со здоровьем.

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Бывшая сотрудница Delta Мэри Уоллес Волк, проработавшая в авиакомпании 35 лет, также вспомнила, что экипажи выпивали много кофе во время длительных международных рейсов.

Что лучше заказать вместо кофе и чая?

Если пассажир хочет снизить потенциальные риски, опрошенные специалисты советуют выбирать напитки, которые не контактируют с системой водоснабжения самолета. Среди альтернатив:

Бутилированная вода

Газированные напитки

Соки

Кофе из аэропорта

Холодный кофе в банке

Если же пассажир не хочет отказываться от чая, можно взять свой пакетик и попросить экипаж приготовить напиток из бутилированной воды. Правда, не каждый бортпроводник сможет выполнить такую просьбу.