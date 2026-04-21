Як обдурити організм і заснути в літаку: секрети досвідченої стюардеси

Для багатьох туристів перельоти бувають виснажливими, особливо якщо вони довгі і безсонні. Заснути в тісному кріслі серед постійного руху людей – не просто, але є кілька рішень, які здатні підвищити шанси на відпочинок.

Наближається сезон відпусток, тож питання комфорту в літаках стає актуальним, пише Express. Досвідчені бортпровідники запевняють, що у літаку можна заснути – усе залежить від правильного підходу.

Де сидіти, щоб виспатися у літаку?

Місце у салоні літака може вирішити багато що. За словами бортпровідниці Шеррі Пітерс, найгірший варіант – це сидіння біля туалетів. Там постійно ходять люди, утворюються черги, грюкають двері й працює екіпаж, тож це робить повноцінний відпочинок майже неможливим.

Натомість вона радить обирати місце подалі від цих зон, і, за можливості, біля вікна.

Сидіння біля вікна дозволяє створити хоча б мінімальний комфорт, бо можна закрити шторку ілюмінатора, спертися на стінку літака й уникнути постійних дотиків людей, які проходять повз. За словами стюардеси, сон навіть 1 – 2 години має велике значення.



Сон у літаку має вирішальне значення

Багато пасажирів очікують, що заснуть в літаку самі по собі, але у економ-класі це рідко працює, тому потрібно створити умови для відпочинку.

Навіть у літаку можна частково керувати своїм комфортом. Достатньо закрити шторку, використовувати маску для очей та беруші, щоб зменшити вплив світла та шуму.

Додатковий комфорт дає подушка для шиї, а місце біля вікна дозволить зручно спертися й уникнути зайвих рухів навколо.

Ці прості підходи часто допомагають отримати максимум відпочинку не лише в літаку, але й у будь-якому іншому транспорті – поїздах чи автобусах.

До слова, експерт з авіаційної безпеки рекомендує вибирати місця біля аварійних виходів або над крилами для підвищеної безпеки, пише Mirror. Попри всі страхи, комерційні авіаперельоти надзвичайно безпечні.

