Як обдурити організм і заснути в літаку: секрети досвідченої стюардеси
- Обирайте місце біля вікна подалі від туалетів, щоб уникнути шуму та руху людей.
- Використовуйте маску для очей, беруші та подушку для шиї, щоб зменшити вплив світла і шуму та підвищити комфорт.
Для багатьох туристів перельоти бувають виснажливими, особливо якщо вони довгі і безсонні. Заснути в тісному кріслі серед постійного руху людей – не просто, але є кілька рішень, які здатні підвищити шанси на відпочинок.
Наближається сезон відпусток, тож питання комфорту в літаках стає актуальним, пише Express. Досвідчені бортпровідники запевняють, що у літаку можна заснути – усе залежить від правильного підходу.
Читайте також Туристів закликають фотографувати багаж перед вильотом: навіщо це робити
Де сидіти, щоб виспатися у літаку?
Місце у салоні літака може вирішити багато що. За словами бортпровідниці Шеррі Пітерс, найгірший варіант – це сидіння біля туалетів. Там постійно ходять люди, утворюються черги, грюкають двері й працює екіпаж, тож це робить повноцінний відпочинок майже неможливим.
Натомість вона радить обирати місце подалі від цих зон, і, за можливості, біля вікна.
Сидіння біля вікна дозволяє створити хоча б мінімальний комфорт, бо можна закрити шторку ілюмінатора, спертися на стінку літака й уникнути постійних дотиків людей, які проходять повз. За словами стюардеси, сон навіть 1 – 2 години має велике значення.
Сон у літаку має вирішальне значення / Фото Pexels
Багато пасажирів очікують, що заснуть в літаку самі по собі, але у економ-класі це рідко працює, тому потрібно створити умови для відпочинку.
Навіть у літаку можна частково керувати своїм комфортом. Достатньо закрити шторку, використовувати маску для очей та беруші, щоб зменшити вплив світла та шуму.
Додатковий комфорт дає подушка для шиї, а місце біля вікна дозволить зручно спертися й уникнути зайвих рухів навколо.
Ці прості підходи часто допомагають отримати максимум відпочинку не лише в літаку, але й у будь-якому іншому транспорті – поїздах чи автобусах.
До слова, експерт з авіаційної безпеки рекомендує вибирати місця біля аварійних виходів або над крилами для підвищеної безпеки, пише Mirror. Попри всі страхи, комерційні авіаперельоти надзвичайно безпечні.
Які ще є лайфхаки?
Багаж можуть затримати через колоду карт, яка на рентгені виглядає підозріло через свою щільність. Експерти радять класти карти в лоток окремо для уникнення додаткових перевірок.
Працівники багажного відділення рекомендують використовувати валізи з міцним корпусом, хорошими колесами та м'якою внутрішньою обшивкою, щоб зменшити ризик пошкодження під час авіаперельотів.
Часті питання
Яке місце в літаку обрати для комфортного сну?
Згідно з порадами бортпровідниці Шеррі Пітерс, найкраще обрати місце біля вікна — це дозволяє створити мінімальний комфорт, закривши шторку ілюмінатора та спершись на стінку літака, уникаючи постійних дотиків людей, які проходять повз.
Чому місця біля туалетів вважаються найгіршими для сну в літаку?
Місця біля туалетів не підходять для відпочинку, оскільки там постійно ходять люди, утворюються черги, грюкають двері й працює екіпаж — це робить повноцінний відпочинок майже неможливим.
Які засоби можна використовувати для поліпшення комфорту під час польоту?
Для поліпшення комфорту під час польоту рекомендується закривати шторку, використовувати маску для очей, беруші та подушку для шиї — це допоможе зменшити вплив світла і шуму, а також уникнути зайвих рухів навколо, особливо якщо ви сидите біля вікна.