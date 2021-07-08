Греція, Хорватія й не тільки: в які країни Європи можуть подорожувати українські туристи

Чимало країн скасовують вимоги в'їзду для туристів, або ж послаблюють обмеження. Зокрема українські мандрівники, які не пройшли вакцинацію від COVID-19, вже зараз можуть відвідати 12 країн Європи.

Видання провело дослідження й поділило країни на п'ять груп. Тож, в які держави можуть поїхати громадяни України – читайте далі.

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"Зелені" країни

Це держави, що дозволяють в'їзд невакцинованих туристів з-поза меж ЄС. В'їхати на їх територію можна з негативними ПЛР-тестами, або довідкою, що підтверджує, що особа перехворіла на коронавірус. В цей перелік входять: Болгарія, Боснія, Вірменія, Греція, Грузія, Кіпр, Молдова, Румунія, Сербія, Туреччина, Хорватія, Азорські острови та Мадейра.

При цьому в Румунії діють особливі правила. Країна дозволяє в'їзд туристів тільки на 3 дні, тому з собою потрібно мати підтвердження про те, що ви покинете її територію у встановлений термін.

"Червоні" країни

Ці держави зобов'язують українських туристів пройти обов'язкову самоізоляцію по прибуттю, або й взагалі забороняють в'їзд з туристичною метою. Серед них: Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Британія, Ірландія, Італія, Данія, Латвія, Люксембург, Мальта, Польща, Норвегія, Португалія, Словаччина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

"Жовті" країни

Ці держави впускають через кордон туристів, які отримали щеплення лише схваленими Європейською агенцією з медичних засобів вакцинами. Зазначається, що китайська (CoronaVac) не зараховується. Серед таких країн: Литва, Німеччина й Франція.

"Салатові" країни

Мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу в Україні будь-яким доступним препаратом, можуть в'їхати без обмежень в Австрію, Естонію, Ісландію, Іспанію, Нідерланди, Словенію, Угорщину та Швейцарію.

"Сині" країни

Це ті держави, які не те, що не вимагають сертифікати вакцинації, їх навіть не цікавлять тести – Албанія, Чорногорія й Північна Македонія.

Слідкувати за змінами правил в'їзду до обраної вами країни – можна й на сайті консульської служби МЗС України.

Відзначимо, раніше КМІС провів соціологічне опитування, яке показало, де відпочиватимуть українці у 2021 році.