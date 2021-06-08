На замітку туристу: які документи потрібні для подорожей Європою

Європейський Союз був закритий на суворий карантин через ситуацію з коронавірусом. Проте зараз відкриває свої кордони для туристів.

Наприкінці травня рада ЄС послабила критерії та умови, за якими дозволено в'їзд на територію союзу і Шенгенської зони. Тепер вони можуть приймати мандрівників з країн, де число заражень за останні 14 днів не перевищує 75 на 100 тисяч осіб (раніше було 25 випадків на 100 тисяч населення). Умова про норму підтверджених випадків – не вище 4% позитивних тестів – зберігається.

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Ті країни, зокрема й Україна, які не вписуються в ці пороги – матимуть альтернативу. Зараз Євросоюз закінчує фінальні приготування до запуску єдиного COVID-сертифіката, який спростить переміщення всередині блоку.

Як відомо, остаточне затвердження документа заплановане на пленарній сесії Європарламенту 7 – 10 червня. Водночас у ЄС сподіваються запустити їх вже з 1 липня.

Сертифікат EU Digital COVID Certificate (раніше Digital Green Certificate) буде сприяти безпечному вільному пересуванню під час пандемії, – розповіли виданню у відділі преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Вони пояснили, що сертифікат може використовуватися у всіх державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. Нині тривають переговори про їх використання Швейцарією.

Крім того, Європейський Союз планує визнавати аналогічні сертифікати від третіх країн, якщо ті відповідають їх стандартам. В нього вноситимуть кілька видів інформації, щоб уникнути дискримінації людей. Перший – підтвердження повної вакцинації, яким саме препаратом і коли.

Якщо людина не змогла отримати щеплення, то шлях до Євросоюзу для неї не закритий. Для цих сертифікатів також підійде інформація про негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години до подорожі), або тест на антиген, проведений протягом пів року.

Що відомо про сертифікати?

Він буде в електронній або паперовій формі з QR-кодом, який допоможе підтвердити справжність ковід-карти.

Для того, щоб перевірити цифрові підписи у документі, ЄС створює систему зв'язку баз даних всіх країн блоку.

Сертифікат буде дійсний протягом 12 місяців.

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У перспективі цей COVID-документ має позбавити туристів від тестування і самоізоляції по прибуттю. Але кожна європейська країна залишає за собою право вводити додаткові карантинні обмеження і вимоги, якщо відбудеться спалах захворюваності. І водночас якщо якісь карантинні обмеження знімаються, то туристи із "зеленим сертифікатом" також зможуть цим скористатися.

Як пише РБК-Україна, український уряд вже готує схожий документ, що враховуватиме всі вимоги ЄС і ВООЗ. У ньому, як і в європейському зразку, міститиметься інформація про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або одужання від COVID-19.

Паспорти вакцинації в Україні: коротко