На заметку туристу: какие документы нужны для путешествий по Европе

Европейский Союз был закрыт на строгий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Однако сейчас открывает свои границы для туристов.

В конце мая совет ЕС ослабил критерии и условия, по которым разрешен въезд на территорию союза и Шенгенской зоны. Теперь они могут принимать путешественников из стран, где число заражений за последние 14 дней не превышает 75 на 100 тысяч человек (ранее было 25 случаев на 100 тысяч населения). Условие о норме подтвержденных случаев – не выше 4% положительных тестов – сохраняется.

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Те страны, включая Украину, которые не вписываются в эти пороги – будут иметь альтернативу. Сейчас Евросоюз заканчивает финальные приготовления к запуску единого COVID-сертификата, который упростит перемещение внутри блока.

Как известно, окончательное утверждение документа запланировано на пленарной сессии Европарламента 7 – 10 июня. В то же время в ЕС надеются запустить их уже с 1 июля.

Сертификат EU Digital COVID Certificate (ранее Digital Green Certificate) будет способствовать безопасному свободному передвижению во время пандемии, – рассказали изданию в отделе прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

Они объяснили, что сертификат может использоваться во всех государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Сейчас идут переговоры об их использовании Швейцарией.

Кроме того, Европейский Союз планирует признавать аналогичные сертификаты от третьих стран, если те отвечают их стандартам. В него будут вносить несколько видов информации, чтобы избежать дискриминации людей. Первый – подтверждение полной вакцинации, каким именно препаратом и когда.

Если человек не смог получить прививку, то путь в Евросоюз для него не закрыт. Для этих сертификатов также подойдет информация о негативном ПЦР-тесте (сделанном за 72 часа до путешествия), или тест на антиген, проведенный в течение полугода.

Что известно о сертификатах?

Он будет в электронной или бумажной форме с QR-кодом, который поможет подтвердить подлинность ковид-карты.

Для того чтобы проверить цифровые подписи в документе, ЕС создает систему связи баз данных всех стран блока.

Сертификат будет действителен в течение 12 месяцев.

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В перспективе этот COVID-документ должен избавить туристов от тестирования и самоизоляции по прибытию. Но каждая европейская страна оставляет за собой право вводить дополнительные карантинные ограничения и требования, если произойдет вспышка заболеваемости. И при этом если какие-то карантинные ограничения снимаются, то туристы с "зеленым сертификатом" также смогут этим воспользоваться.

Как пишет РБК-Украина, украинское правительство уже готовит похожий документ, учитывать все требования ЕС и ВОЗ. В нем, как и в европейском образце, будет содержаться информация о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или выздоровления от COVID-19.

Паспорта вакцинации в Украине: коротко