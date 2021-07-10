На увагу мандрівників чекають 6 нових культурних об'єктів в Європі та США. Де вони розташовані та чому вартують вашої уваги – читайте далі.

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Історичний універмаг La Samaritaine в Парижі

La Samaritaine був закритий для відвідувачів майже 20 років через затягнуту реконструкцію. Але результат перевищив сподівання!

Заснували універмаг в 1870-х паризький підприємець Ернест Коньяк зі своєю дружиною Марі-Луїзою. У 2001 році вирішили відреставрувати будівлю відповідно до часу. Проте зробили то витончено та з любов’ю до історії. Реставратори зберегли оригінальні деталі універмагу в стилях ар-нуво та ар-деко.

Спочатку передбачалося, що він знову відкриється у 2013 році. Але будівництво кілька разів зупинялося через різні судові справи та кампанії проти нового скляного фасаду. Критиків жартували, що він нагадував завісу для душу.

Всередині є безліч бутіків, але йти сюди варто не тільки за шопінгом, а й за історією та поєднати приємне з корисним.

Як виглядає універмаг La Samaritaine зсередини / Фото Дмитро Войцицкій

Підвісний міст в Португалії

Найдовший підвісний міст Європи вже чекає на любителів полоскотати нерви. Його збудували у Португалії на висоті 175 метрів над річкою Пайва між двома скелястими пагорбами. Щоб здолати його від початку до кінця, треба пройти 516 метрів конструкції. Автори проекту - місцеві португальські архітектори.

Підвісний міст серед скель / Фото Arouca Municipality

Найвищий маяк в Німеччині

Маяк Кампенер – найвищий у Німеччині. Цілих 65 метрів! Його жартома називають німецької Ейфелевою вежею через схожу металеву конструкцію. Він, до речі, відкритий для відвідувань. Лише 320 сходинок вгору – і морські простори як на долоні.



Вид на німецьку Ейфелеву вежу / Фото 34 Travel

Портал в інше місто у Вільнюсі

Задум реалізовували протягом 5 років, і стала справжнім порталом у майбутнє! Жителі та мандрівники у Вільнюсі та Любліні тепер можуть в реальному часі привітатися через портал, і 600 кілометрів не завадять!

Портал в майбутнє / Фото: The Verge

Культурний центр Luma Arles у Франції

Через космічний дизайн, ця будівля почула чимало критики у свій бік. Але попри неоднозначні оцінки, вона неодмінно має якісь магнетичні властивості, бо відвести погляд не так вже й просто! Розташована вежа у французькому місті Арль. Спроектував її архітектор і лауреат Прітцкерівської премії Френк Гері. Творці проєкту вважають, що найголовніша мета екстраординарної будівлі – оновити та осучаснити культурне життя міста.



Сучасний культурний центр у Франції / Фото Адріан Дьюердт

Острів-парк в Нью-Йорку

Острів парк розташований в Нью-Йорку на 132 бетонних колонах-чашах над річкою Гудзон. Це суспільний простір для різного роду подій зі сценами, загальною площею у 10 тисяч квадратних метрів. Власником цього неповторного парку є бізнесмен Баррі Діллер, а дизайнеркою виступила його дружина Діана фон Фюрстенберг. Реалізація задумки обійшлася їм у 260 мільйонів доларів.

Острів-парк в серці Нью-Йорка / Фото 34 Travel