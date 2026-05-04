Учені виміряли прозорість усіх морів світу – і переможець вас здивує

Прозорість морів – один із тих факторів, які науковці постійно моніторять. Але якщо ви думаєте, що найчистіше море десь на Мальдівах або у Середземномор'ї, реальність вас здивує.

Найпрозорішим морем на Землі офіційно визнане море Ведделла – на жаль, воно розташоване там, де майже немає людей. З посиланням на worldatlas.com розповідаємо про все це докладніше.

Де розташоване найчистіше море у світі?

Море Ведделла – частина Південного океану біля берегів Антарктиди. Межі цього моря, власне, визначає Антарктичний півострів на заході та Земля Котса на сході. Площа акваторії відносно велика, близько 2,8 мільйона кілометрів квадратних – це навіть найбільше море Південного океану.

Назвали його на честь британського мореплавця Джеймса Ведделла, який у лютому 1823 року першим досяг цих вод на бризі Jane. Хоча сам той спочатку охрестив море іменем короля Георга IV, у 1900 році його перейменували у пам'ять про першовідкривача.

До слова, саме з цим морем пов'язана одна з найнеймовірніших саг про виживання в історії людства. У 1915 році у морі Ведделла крига затиснула, а згодом і знищила корабель Endurance Ернеста Шеклтона. 15 місяців люди шукали порятунку серед льодів, пише oceanwide-expeditions.com, і таки знайшли – при цьому жоден член екіпажу не загинув.

Дійсно, більшу частину року море Ведделла вкрите льодом, а на півдні постійно панує масивний крижаний шельф Фільхнера-Ронне. Та наукові експедиції досі вивчають його, адже це один із найцінніших морських регіонів планети – зокрема й через унікальну чистоту.

Ось такий вигляд майже завжди має море Ведделла: дивіться відео cheemu786

Чому у морі Ведделла вода прозора на 80 метрів углиб?

У 1986 році вчені виміряли там прозорість води, і показник у підсумку шокував – це аж 80 метрів. Для розуміння, у забруднених морях цей показник не перевищує 1 чи 2 метрів, у чистих тропічних водах – від 20 до 30. Тож Книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксувала море Ведделла як місце з найвищою прозорістю морської води у світі – вона практично відповідає дистильованій.

Чому тут так чисто? Причина у географічній ізольованості та кліматі. Крижані антарктичні температури пригнічують розвиток фітопланктону, який робить більшість морів каламутними. Промислового забруднення, зрозуміло, тут немає, а рибальство та судноплавство мінімальні.

Попри суворі умови, що цікаво, море Ведделла – не пустка. Великі зграї криля підтримують популяції тюленів, пінгвінів і горбатих китів. До прикладу, на острові Паулет живе колонія з понад 100 тисяч пар пінгвінів Аделі. На жаль, туристу насолодитися цим дуже тяжко – туди потрапляють тільки окремі круїзи, та й ті лиш поблизу.

Що ще цікавого варто знати про інші моря планети?

У Червоному морі не можна купатися вночі. Кораловий риф там вдень схожий на безпечний акваріум, але після заходу сонця до берегів припливають хижі риби та акули. Напади на туристів трапляються щороку.

Балтійське море у Польщі буває тепліше за Чорне 6 тижнів на рік. У липні та серпні вода біля польського узбережжя прогрівається до +22 градусів, і це єдиний короткий сезон, коли купання там комфортне.