Британський журналіст і заступник редактора розділу про подорожі Mirror Майло Бойд побував у Сеулі у квітні. Він вирішив пересуватися містом пішки, щоб краще його відчути, і розповів про свої враження.

Чому Сеул назвали найкращим містом для прогулянок?

Нещодавно Сеул очолив щорічне опитування Time Out, у якому взяли участь 24 тисячі людей. 93% місцевих оцінили можливості для піших прогулянок як "хороші" або "чудові". Серед переваг видання називало безпеку вдень і вночі, популярні райони Мьондон, Інсадон та Хондэ, а також Сеулло 7017 – це 1074-метровий "небесний сад", облаштований на місці колишньої міської автомагістралі. Там росте близько 24 тисяч рослин.

Ще одна популярна пішохідна зона – це струмок Чхонгечхон. Його маршрут з'єднує центральні станції метро з такими туристичними місцями, як ринок Кванчжан, храм Чонмьо та палац Кьонбоккун. Сам Бойд визнав, що Сеул справді вражає: місто має молодіжну атмосферу, багато стильних місць, а навесні його вулиці доповнюють квітучі вишні.

Що здивувало туриста під час прогулянок?

Попри статус найбільш зручного для пішоходів міста, Сеул справив на журналіста й інше враження. Він назвав його автомобільним містом: широкі дороги на 4 – 6 смуг займають значну частину простору, а недороге таксі робить поїздки автомобілем особливо привабливими.

Ще однією проблемою стало повітря. Бойд зазначив, що Сеул має високий рівень забруднення, і відчув це під час підйому на гору Намсан у центрі міста. Навіть ясного ранку сильна серпанкова завіса закривала краєвид.

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Під час прогулянок журналіст також звернув увагу на велику кількість заборон і попереджень. У міських зелених зонах встановлені камери спостереження, а на табличках можна побачити нагадування на кшталт "не курити", "не ходити без ліхтарика" та інші правила.

Чому пішохідна прогулянка виявилася непростою?

Окремо Бойд відзначив проблему зі смітниками. Після перекусу він близько 2 годин не міг знайти урну. У Південній Кореї люди часто забирають сміття із собою та викидають його вдома. Не завжди зручно було і пересуватися вулицями. Подекуди тротуари фактично відсутні, тому журналісту доводилося притискатися до стін вузьких провулків, щоб пропустити автомобілі. До того ж Сеул настільки великий і розтягнутий, що довгі піші маршрути можуть бути виснажливими.

Попри всі ці нюанси, Бойд залишився закоханим у місто. Сеул він назвав захопливою локацією, яке створює відчуття, ніби перебуваєш в самому центрі світу. Щоправда, вирушаючи сюди, туристам варто бути готовими час від часу замінювати піші прогулянки поїздкою на таксі.