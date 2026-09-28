Британский журналист и заместитель редактора раздела о путешествиях газеты Mirror Майло Бойд побывал в Сеуле в апреле. Он решил передвигаться по городу пешком, чтобы лучше его почувствовать, и поделился своими впечатлениями.

Почему Сеул назвали лучшим городом для прогулок?

Недавно Сеул возглавил ежегодный опрос Time Out, в котором приняли участие 24 тысячи человек. 93% местных жителей оценили возможности для пеших прогулок как "хорошие" или "отличные".

Среди преимуществ издание отмечало безопасность днем и ночью, популярные районы Мендон, Инсадон и Хонде, а также Сеулло 7017 – это 1074-метровый "небесный сад", обустроенный на месте бывшей городской автомагистрали. Там растет около 24 тысяч растений.

Еще одна популярная пешеходная зона – ручей Чхонгечхон. Его маршрут соединяет центральные станции метро с такими туристическими достопримечательностями, как рынок Кванчжан, храм Чонме и дворец Кенбоккун. Сам Бойд признал, что Сеул действительно впечатляет: в городе царит молодежная атмосфера, много стильных мест, а весной его улицы украшают цветущие вишни.

Что удивило туриста во время прогулок?

Несмотря на статус самого удобного для пешеходов города, Сеул произвел на журналиста и другое впечатление. Он назвал его автомобильным городом: широкие дороги на 4 – 6 полос занимают значительную часть пространства, а недорогое такси делает поездки на автомобиле особенно привлекательными.

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Еще одной проблемой стал воздух. Бойд отметил, что в Сеуле высокий уровень загрязнения, и ощутил это во время подъема на гору Намсан в центре города. Даже в ясное утро сильная серпанковая завеса закрывал вид на окрестности.

Во время прогулок журналист также обратил внимание на большой список запретов и предупреждений. В городских зеленых зонах установлены камеры наблюдения, а на табличках можно увидеть напоминания вроде "не курить", "не ходить без фонарика" и другие правила.

Почему пешеходная прогулка оказалась непростой?

Отдельно Бойд отметил проблему с мусорными баками. После перекуса он около 2 часов не мог найти урну. В Южной Корее люди часто берут мусор с собой и выбрасывают его дома. Не всегда было удобно и передвигаться по улицам.

Кое-где тротуары фактически отсутствуют, поэтому журналисту приходилось прижиматься к стенам узких переулков, чтобы пропустить автомобили. К тому же Сеул настолько большой и растянут, что длинные пешие маршруты могут быть изнурительными.

Несмотря на все эти нюансы, Бойд влюбился в город. Сеул он назвал захватывающим местом, которое создает ощущение, будто ты находишься в самом центре мира. Правда, отправляясь сюда, туристам стоит быть готовыми время от времени заменять пешие прогулки поездкой на такси.