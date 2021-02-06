Яка ймовірність зараження коронавірусом під час перельоту: дослідження вчених

Якщо ваш політ триває більше, ніж 12 годин, то вірогідність зараження коронавірусом прирівнюється до 99,6% серед пасажирів економкласу і 50% серед пасажирів бізнес-класу.

Такі дані привели вчені з Гринвічського університету у Великобританії. Вони створили математичну модель, в якій розрахували різницю між пристроєм салонів в бізнес і економкласі літаків.

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Також врахували потужність системи вентиляції повітряного судна, ступінь вентиляції легенів людини та кількість інфекції, що виділяється одним пасажиром.

Пасажири, які летять два години економічним класом, можуть заразитися з ймовірністю в 60,2 %. Тобто з 75 осіб на борту захворіють 45. При цьому пасажири бізнес-класу захворіють в 10,9 % – це 5-6 випадків з 50 осіб.

Стюардеса розповіла про ризики застосування антисептичних засобів перед оглядом співробітниками служб безпеки в аеропорту. Зокрема, вона сама була затримана на одному з пропускних пунктів після того, як протерла поверхню своєї валізи серветкою з дезінфекційним складом – багаж почали перевіряти спеціальним приладом