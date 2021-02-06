Если ваш полет длится больше, чем 12 часов, то вероятность заражения коронавирусом приравнивается к 99,6% среди пассажиров эконом-класса и 50% среди пассажиров бизнес-класса.

Такие данные привели ученые из Гринвичского университета в Великобритании. Они создали математическую модель, в которой рассчитали разницу между устройством салонов в бизнес и эконом-самолетов.

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Также учли мощность системы вентиляции воздушного судна, степень вентиляции легких человека и количество инфекции, выделяется одним пассажиром.

Пассажиры, летящие 2 часа экономическим классом, могут заразиться с вероятностью в 60,2%. То есть с 75 человек на борту заболеют 45. При этом пассажиры бизнес-класса заболеют в 10,9% – это 5-6 случаев из 50 человек.

Стюардесса рассказала о рисках применения антисептических средств перед осмотром сотрудниками служб безопасности в аэропорту. В частности, она сама была задержана на одном из пропускных пунктов после того, как протерла поверхность своего чемодана салфеткой с дезинфицирующим составом – багаж начали проверять специальным прибором.