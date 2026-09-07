Пляжний сезон ще не закінчився: яка температура моря в Одесі у вересні 2026 року

Хоч календарна осінь уже настала, охочих поплавати у Чорному морі в Одесі все ще чимало. Погода на початку вересня дозволяє провести час біля води, тож перед поїздкою на узбережжя варто перевірити, наскільки прогрілося море.

24 Канал розповідає, якою є температура води в Одесі та як вона змінюється протягом вересня.

Яка температура моря в Одесі сьогодні?

Станом на 7 вересня 2026 року температура води в Одесі становить +23 градуси. У місті очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +23 градусів, а відчуватися може як +25. Тож ті, хто планує відпочинок біля моря, все ще можуть вирушати на узбережжя.

На яких пляжах Одеси можна відпочити?

Загалом в Одесі є близько 70 пляжів, з яких 20 є муніципальними. Водночас дозвіл приймати відпочивальників мають окремі пляжі та пляжні комплекси. Як зазначено на офіційному сайті Одеси, станом на 8 травня дозвіл приймати відпочивальників мали такі локації: