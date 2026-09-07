24 Канал рассказывает, какова температура воды в Одессе и как она меняется в течение сентября.

Какая температура моря в Одессе сегодня?

По состоянию на 7 сентября 2026 года температура воды в Одессе составляет +23 градуса. В городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет +23 градусов, а ощущаться может как +25. Поэтому те, кто планируют отдых у моря, все еще могут отправляться на побережье.

На каких пляжах Одессы можно отдохнуть?

Всего в Одессе около 70 пляжей, из которых 20 являются муниципальными. В то же время разрешение на прием отдыхающих имеют отдельные пляжи и пляжные комплексы. Как указано на официальном сайте Одессы, по состоянию на 8 мая разрешение на прием отдыхающих имели следующие локации: