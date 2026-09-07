24 Канал розповідає, якою є температура води в Одесі та як вона змінюється протягом вересня.

Яка температура моря в Одесі сьогодні?

Станом на 7 вересня 2026 року температура води в Одесі становить +23 градуси. У місті очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +23 градусів, а відчуватися може як +25. Тож ті, хто планує відпочинок біля моря, все ще можуть вирушати на узбережжя.

На яких пляжах Одеси можна відпочити?

Загалом в Одесі є близько 70 пляжів, з яких 20 є муніципальними. Водночас дозвіл приймати відпочивальників мають окремі пляжі та пляжні комплекси. Як зазначено на офіційному сайті Одеси, станом на 8 травня дозвіл приймати відпочивальників мали такі локації:

  • 16-та станція Великого Фонтану: "Золотий берег", "Карма" та "Варадеро";
  • 15-та станція Великого Фонтану: "Пляж-15";
  • 14-та станція Великого Фонтану: "Куба";
  • 12-та станція Великого Фонтану: "Паблік";
  • 11-та станція Великого Фонтану: муніципальний інклюзивний пляж;
  • 10-та станція Великого Фонтану: муніципальний пляж та "Чайка";
  • Аркадія: два пляжі "Ред Лайн" та один пляж "Портофіно";
  • Малий Фонтан: "Ла Камбала";
  • пляж "Дельфін": "Калетон" та інклюзивний пляж "Безмеж".