Не в Індії: де розташована чи не найбрудніша річка у світі, яку місцями й не видно під сміттям
- Річка Цітарум на острові Ява в Індонезії є однією з найбрудніших у світі – через швидку індустріалізацію та скидання відходів із тисяч фабрик просто у воду.
- Попри зусилля влади з очищення промисловість і досі продовжує забруднювати річку, але туристи їдуть сюди, щоб на власні очі побачити екологічну катастрофу.
Цю річку багато років намагаються врятувати від сміття. Але краєвид у багатьох місцях незмінний – суцільний шар пластику, упаковок, побутового сміття і токсичної піни від краю до краю.
Мовиться про Цітарум на острові Ява в Індонезії – одну з найбрудніших річок на планеті, що формує постапокаліптичний пейзаж. З посиланням на worldatlas.com розповідаємо про це докладніше.
Чорна вода, токсичні випари й 2000 заводів: якою є річка Цітарум – найбрудніша у світі?
Цітарум бере початок на горі Вайянг у провінції Західна Ява і тече близько 300 кілометрів до Яванського моря. Це найбільша річка Яви й одна з найважливіших водних артерій Індонезії – у її басейні живе десь 30 мільйонів людей, понад 5 із яких буквально залежать від неї як джерела води.
До 1980-х Цітарум була відносно чистою, тут ловили рибу, а під берегами купалися. Змінила все стрімка індустріалізація – уздовж річки виросли безліч текстильних фабрик і промислових підприємств (приблизно 2000, як зазначає pulitzercenter.org), які десятиліттями без очищення зливали відходи просто у воду.
У Цітарумі рівень фекальних бактерій у 5000 разів вищий за допустиму норму. У воді є свинець, ртуть, миш'як, кадмій, хром і десятки інших токсинів зі промислових стоків. Фабрики скидали у річку стійкі хімічні сполуки, токсичні для водних організмів і потенційно небезпечні для людей.
За оцінками індонезійського уряду за 2018 рік, щодня у річку потрапляло до 340 тисяч тонн небезпечних відходів. При цьому мільйони людей вздовж берегів не мають іншого вибору – вони використовують цю воду для миття, прання і навіть приготування їжі.
Того самого року, вражений цифрами, президент Індонезії Джоко Відодо оголосив амбітну програму очищення Citarum Harum – "Запашний Цітарум". За 7 років річка мала стати придатною для пиття. Виділили мільярди рупій, до прибирання залучили армію, але – результат неоднозначний.
Якість води загалом покращилася завдяки новим очисним станціям і вивезенню частини сміття. Та сотні фабрик продовжують скидати стоки, особливо вночі та поза зоною контролю. На 2023 рік токсичні речовини з найбільшого сміттєзвалища провінції все ще потрапляли у Цітарум через підземні води.
А проте туристи можуть безпосередньо відвідати забруднені ділянки Цітаруму, і деякі мандрівники свідомо їдуть туди – щоб побачити екологічну катастрофу на власні очі. Тим більш що річка протікає неподалік Бандунга – великого туристичного міста Яви.
Шала в Албанії. Її називають "Таїландом Європи", бо вона тече крізь вапнякові гори й має воду надзвичайного бірюзово-блакитного кольору. При цьому Албанія – одна з найдешевших країн Європи, а дістатися до Шали можна невеличким човном через каньйон.
Дунай у Європі. Ця річка бере початок у Німеччині й перетинає 10 держав – більше, ніж будь-яка інша річка планети, – перш ніж впасти у Чорне море. Дельта Дунаю частково розташована в Україні і є найбільшою у Європі, це справжній природний заповідник із сотнями видів птахів і унікальними екосистемами.
