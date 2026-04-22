22 квітня, 23:42
Ця країна є найдешевшою в Європі: деякі туристи не можуть знайти її на карті

Юлія Турелик
Основні тези
  • Молдова є найдешевшою країною для туризму в Європі з малим потоком туристів і доступними цінами на вино та їжу.
  • Основні туристичні місця включають Кишинів з його архітектурою, винний льох Мілештій-Міс, історичний комплекс Старий Орхей та заповідник Кодри.

Подорожі останнім часом стають дедалі дорожчими – починаючи від вартості перельотів до щоденних витрат на відпочинку. Популярні туристичні напрямки Європи вже давно перестали бути бюджетними, проте є одна країна, в якій можна дешево відпочити, і без натовпів туристів.

Одним з таких напрямків є Молдова – країна, про яку багато мандрівників навіть не задумуються, а деякі турити не одаразу можуть знайти її на карті, пише Mirror

Що варто побачити у Молдові?

Молдова розташована між Румунією та Україною, проте залишається маловідомою серед туристів. Кожного року сюди приїжджає лише 67 тисяч відвідувачів, а це значно менше, ніж у всі інші сусідні країни.

Основний потік туристів прямує до столиці Кишинів. Місто поєднує різні епохи – історичні будівлі та радянську архітектуру. Центр досить компактний та зручний для прогулянок, а великі зелені зони додають затишку.

Молдова відома своїми виноградниками, які славляться по всій країні. Туристам радять навідатися у Мілештій-Міс – найбільший винний льох у світі.

Його підземні тунелі простягаються на десятки кілометрів й зберігають приблизно 1,5 мільйона пляшок вина. Тут навіть вулиці названі на честь сортів вина.

Приємним бонусом у Молдові є доступні ціни. У місцевих ресторанах пляшка вина може коштувати до 200 – 300 гривень, а напої в барах набагато дешевші, ніж в інших країнах Європи.

Південніше від столиці розташований історичний комплекс Старий Орхей. Тут можна побачити печерний монастир XIII століття, висічений у скелях, а також залишки давніх поселень, що датуються ще VI століттям до нашої ери.

Центральна вулиця Кишинева – бульвар Штефан-Чел-Маре вважається однією з найкрасивіших у місті, пише Trip my dream. Також туристам варто відвідати музей етнографії та природної історії.

А ще у Молдові є один з найстаріших природних заповідників Кодри, в якому мешкає понад 100 видів птахів та безліч рідкісних ссавців, включаючи шляхетного оленя та лісового кота. Країна хоч і маленька, проте туристи зможуть відкрити для себе багато чого нового.

Зверніть увагу, що українцям не потрібна віза для в'їзду в Молдову, але важливо дотримуватися митних правил, пише МЗС України.

Існують обмеження на ввезення певних товарів, таких як ювелірні вироби, вина та електроніка, а за порушення митних правил можуть конфіскувати речі, накласти штраф або депортувати.

