Одним из таких направлений является Молдова – страна, о которой многие путешественники даже не задумываются, а некоторые туристы не сразу могут найти ее на карте, пишет Mirror.

Что стоит увидеть в Молдове?

Молдова расположена между Румынией и Украиной, однако остается малоизвестной среди туристов. Ежегодно сюда приезжает лишь 67 тысяч посетителей, а это значительно меньше, чем во все другие соседние страны.

Основной поток туристов направляется в столицу Кишинев. Город сочетает разные эпохи – исторические здания и советскую архитектуру. Центр достаточно компактный и удобный для прогулок, а большие зеленые зоны добавляют уюта.

Молдова известна своими виноградниками, которые славятся по всей стране. Туристам советуют наведаться в Милештий-Мис – самый большой винный погреб в мире.

Его подземные тоннели простираются на десятки километров и хранят примерно 1,5 миллиона бутылок вина. Здесь даже улицы названы в честь сортов вина.

Приятным бонусом в Молдове являются доступные цены. В местных ресторанах бутылка вина может стоить до 200 – 300 гривен, а напитки в барах гораздо дешевле, чем в других странах Европы.

Южнее столицы расположен исторический комплекс Старый Орхей. Здесь можно увидеть пещерный монастырь XIII века, высеченный в скалах, а также остатки древних поселений, датируемых еще VI веком до нашей эры.

Центральная улица Кишинева – бульвар Штефан-Чел-Маре считается одной из самых красивых в городе, пишет Trip my dream. Также туристам стоит посетить музей этнографии и естественной истории.

А еще в Молдове есть один из старейших природных заповедников Кодры, в котором обитает более 100 видов птиц и множество редких млекопитающих, включая благородного оленя и лесного кота. Страна хоть и маленькая, однако туристы смогут открыть для себя много нового.

Обратите внимание, что украинцам не нужна виза для въезда в Молдову, но важно соблюдать таможенные правила, пишет МИД Украины.

Существуют ограничения на ввоз определенных товаров, таких как ювелирные изделия, вина и электроника, а за нарушение таможенных правил могут конфисковать вещи, наложить штраф или депортировать.

