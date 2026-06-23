Є дві ознаки: як розпізнати, що десь поруч гуляє ведмідь

Літо – це не лише приємний сезон відпусток, а й період, коли на природі можна зустріти небезпечних хижаків. Деякі люди навіть бояться заходити глибоко у ліс, щоб випадково не натрапити на ведмедя. Насправді сліди хижаха можна побачити ще до зустрічі з ним і швидко повернутися назад.

Директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович розповів у інтерв'ю 24 Каналу, як зрозуміти, що десь неподалік від вас гуляє ведмідь.

Читайте також Де відпочити біля басейну у Львові й у скільки це обійдеться: найкращі локації з цінами

Як передбачити зустріч з ведмедем?

Насправді ймовірність зустрічі з ведмедем у лісі – дуже низька. Все тому, що в Україні вони живуть лише в конкретному регіоні – Карпатах. Тож окрім як на Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областей, ви не натрапите на них у дикій природі.

Якщо ж ви пішли у гори, то є деякі ознаки, за якими можна зрозуміти, що десь поруч ходить ведмідь.

Сліди – вони більші, ніж у інших ссавців. Якщо є вологий ґрунт, то ви одразу їх помітите.

Ведмежий послід – він також великий і чітко відрізняється від посліду інших тварин.

Це два такі основні індикатори, за якими можна без візуального контакту зрозуміти, що десь неподалік перебуває ведмідь

– пояснив Антахович.

Бурий ведмідь у лісі / Фото Depositphotos

А що робити, якщо ви вже зустріли ведмедя?

Якщо це можливо, то старайтеся зробити так, щоб ведмідь вас не помітив. Тримайте його у полі зору і повільно відходьте назад. Якщо хижах вас бачить, то не панікуйте і не біжіть – ведмідь бігає швидше. Постарайтеся залишатися спокійним і повільно рухайтеся у протилежному до тварини напрямку. Також не думайте лізти на дерево, бо і тут ведмідь виявиться спритнішим.

Експерти також радять голосно і спокійно говорити, щоб хижак зрозумів, що ви не здобич.

Та що найважливіше – у горах ходіть лише туристичними маршрутами і стежками. Тут ймовірність зустріти ведмедя нижча, ніж у глибині карпатського лісу.