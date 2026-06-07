Як зробити ідеальне фото біля Ейфелевої вежі, коли навколо натовпи туристів

Зробити гарне фото біля Ейфелевої вежі ввечері – це завдання не з легких, адже туристів там у будь-яку пору доби неймовірно багато. Однак навіть у натовпі можна отримати атмосферні кадри, якщо правильно обрати ракурс, позу та налаштування камери.

Фотографка _li_._ показала, як зробити ефектні фотографії біля Ейфелевої вежі у вечірній час, навіть коли навколо сотні людей.

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Як зробити ефектні фото біля Ейфелевої вежі ввечері серед натовпу туристів?

За словами дівчини, важливу роль відіграє не лише локація, а і правильно підібраний образ. Для вечірньої зйомки вона радить обирати стильний та помітний одяг, який гармонійно виглядатиме у кадрі. Сам процес зйомки теж має свої хитрощі.

Як зробити гарні фото на фоні Ейфелевої вежі / інстаграм _li._

Щоб вежа виглядала масштабнішою, фотограф сідає майже на землю та підіймає камеру вгору. Такий ракурс дозволяє зробити кадр більш "кінематографічним" і водночас приховати частину натовпу. Ще один секрет – це використання спалаху та покадрової зйомки.

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Модель при цьому не стоїть на місці, а повільно йде у бік камери. Завдяки руху фотографії виглядають більш живими та природними. Також для вдалих кадрів радять звертати увагу на положення ніг і поставу. Наприклад, можна трохи витягнути носок або робити легкі кроки під час зйомки – це додає кадрам динаміки та "ефекту випадкового моменту".