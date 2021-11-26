Для цього потрібно знати невеличкі хитрощі, як допоможуть подорожувати ще бюджетніше. Розповідаємо про них.

До теми Wizz Air, Windrose, SkyUp та Bees Airline: ще декілька "повітряних" розпродажів

1. Бронюйте квитки заздалегідь

Готуй сани влітку, а серпневу відпустку узимку. Плануючи переліт наперед, ви зможете добряче зекономити. Ймовірно, купувати квитки на два сезони вперед – це перебір, але практика показує, що найдоступніші ціни на авіаперельоти можна знайти за 2 місяці до мандрівки.

2. Промоніторте в які дні пропонуються найдешевші рейси

Таким чином перед вами з'явиться повна картина із найдоступнішими та найдорожчими рейсами. Вам залишиться відкалібрувати ідеальну для себе вартість. До того ж, готуючися заздалегідь, ви зможете узгодити та підлаштувати відпустку під дату вашого рейсу, а не навпаки.

На замітку: інколи в сусідні дні ціни відрізняються у кілька разів.

3. Міжсезоння – чудовий час для економії

У міжсезоння більшість лоукостів пропонують доступні квитки. Так наприкінці осені за 5 – 15 доларів можна потрапити у Венецію, Рим, Барселону, Париж, Берлін і ще купу міст. Тож, якщо вам не принципово подорожувати влітку, плануйте відпочинок на березень або листопад.

4. Час купівлі має значення

Купуйте квитки пізно вночі або рано вранці. У цей час попит менший, ніж зазвичай. Тож ви зможете відхопити останній вигідний білет.

5. Підпишіться на календарі дешевих авіаквитків

Таку опцію пропонують десятки перевізників. З нею ви завжди знатимете, на які напрямки зараз діють знижки.

Перевіряйте ціни на різних сайтах / Фото unsplash

6. Обирайте рейси одразу в обидві сторони

Багато компаній дають знижки при купівлі одночасно і зворотних квитків. Проте інколи це не спрацьовує й значно вигідніше придбати квитки окремо.

7. Зверніть увагу на чартерні рейси

Також можна знайти дешеві квитки на чартерні рейси. Вони з’являються за 2 – 3 дні до вильоту і коштують в кілька разів дешевше. Це працює із популярними туристичними напрямками.

8. Перевірте усі варіанти

Перевіряйте ціни на різних сайтах. Інколи навіть дорогі компанії пропонують дуже вигідні пропозиції. Перш ніж бронювати рейс, перевірте все, що ви можете знайти в інтернеті.

9. Обирайте рейси з пересадками

Внутрішні європейські рейси коштують значно дешевше. Тож це зекономить гроші на проживання, їжу та розваги.

10.Обирайте рейси, які летять у будні

На такі квитки попит значно нижчий. Ціни, відповідно, теж.