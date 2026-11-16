Adv

Наприкінці листопада авіакомпанії та туристичні платформи привертають увагу мандрівників акціями до Чорної п'ятниці. А перед новорічними святами з'являються додаткові пропозиції та розпродажі. Однак гучні дописи не завжди гарантують найвигіднішу ціну. Щоб не витратити зайвого, варто порівнювати пропозиції, бути гнучкими з датами та враховувати всі додаткові витрати. 24 Канал розповість, як шукати дешеві авіаквитки на зиму і на чому можна заощадити.

Як вигідно бронювати авіаквитки?

Не чекайте останнього моменту

Одна з найпоширеніших помилок мандрівників – сподіватися, що ближче до дати вильоту авіакомпанія продаватиме квитки дешевше. Іноді таке справді трапляється, але розраховувати на це не варто. Коли попит високий, бюджетні тарифи розкуповують першими, а решта квитків поступово дорожчає.

Особливо це стосується періоду зимових свят. На Різдво, Новий рік і шкільні канікули попит на популярні напрямки зростає, тому з пошуком квитків краще не зволікати. Для подорожей Європою вигідніші ціни часто трапляються приблизно за кілька місяців до вильоту.

Скористайтеся розпродажами до Чорної п'ятниці

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кінець листопада – один із періодів, коли варто особливо уважно стежити за пропозиціями авіакомпаній. У 2026 році Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада, але акції можуть починатися раніше й тривати протягом кількох днів після цієї дати.

Щоб не пропустити цікаві пропозиції, підпишіться на розсилки авіакомпаній, стежте за їхніми сторінками в соціальних мережах і перевіряйте розділи зі спеціальними пропозиціями на офіційних сайтах.

Важливо враховувати, що знижки не поширюються на всі напрямки та дати. Іноді акційна ціна діє лише на обмежену кількість місць або передбачає подорож у певний період. Найкраще рішення – заздалегідь визначити кілька бажаних напрямків і записати звичайну вартість квитків на них.

Порівнюйте ціни на різні дати

Навіть зміщення подорожі на один – два дні може суттєво вплинути на вартість перельоту. Наприклад, квитки на п'ятницю або неділю часто користуються більшим попитом, ніж на середину тижня. Тож не обмежуйтеся пошуком на конкретну дату.

Окремо варто перевіряти вартість квитків в обидва боки та двох квитків в один бік. Іноді комбінація різних авіакомпаній виявляється дешевшою за переліт туди й назад одним перевізником.

Увімкніть сповіщення про зміну цін

Якщо ви вже визначилися з напрямком, але не поспішаєте купувати квитки, скористайтеся функцією відстеження вартості. Наприклад, у Google Flights можна вибрати потрібний маршрут і дати, а потім увімкнути сповіщення про зміну ціни. Схожа функція є і в Skyscanner: сервіс повідомлятиме, якщо вартість перельоту зміниться.

Це особливо корисно перед Чорною п'ятницею. Замість того щоб щодня самостійно перевіряти десятки сайтів, можна отримувати повідомлення про коливання цін і швидше реагувати на вигідні пропозиції.

Не бійтеся рейсів із пересадками

Прямі рейси зазвичай зручніші, але іноді ціна на перелі "кусається" Якщо ви не обмежені в часі, перевірте варіанти з однією пересадкою. Особливо це актуально для далеких зимових подорожей до Азії, Близького Сходу чи Америки.

Порахуйте повну вартість квитка

Дешевий квиток на лоукостер може виявитися не таким вигідним, якщо додати до нього багаж, конкретне місце у салоні і додаткову ручну поклажу. Якщо ви плануєте подорож на вихідні, то на додаткових послугах можна зекономити.

Перевіряйте ціну на сайті авіакомпанії

Пошуковики авіаквитків чудово підходять для порівняння пропозицій, але перед оплатою варто відкрити офіційний сайт перевізника й перевірити той самий рейс. Іноді авіакомпанія пропонує нижчу ціну або додаткові умови, яких немає у сторонніх посередників. Крім того, у разі проблем із рейсом чи необхідності змінити бронювання безпосереднє звернення до перевізника часто спрощує комунікацію.

Не ведіться на міф про найдешевший день для купівлі

У мережі часто можна зустріти пораду купувати авіаквитки у вівторок або середу, нібито саме тоді авіакомпанії оновлюють ціни. Проте універсального дня, коли квитки гарантовано коштують дешевше, немає.