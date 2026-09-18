Мовиться про місто Яньцзінь, яке розмістилося у вузькій долині посеред гір у китайській провінції Юньнань. Детальніше про нього розповідає Newsweek.

Що відомо про одне з найвужчих міст у світі?

Яньцзінь – це справді одне з найнезвичніших поселень світу. Місто затиснуте у глибокому каньйоні річки між високими горами Умен. Максимальна ширина міста – 300 метрів, а мінімальна всього 30 метрів. З висоти Яньцзінь нагадує довгу лінію між горами: річка посередині, дорога вздовж неї, залізниця і багатоповерхівки, які "чіпляються" за схили. Через це на фотографіях Яньцзінь виглядає як кадр з фантастичного фільму, а не реальна локація.

Яньцзінь вважають найвужчим містом світу: відео @travel_destinations73

Незвичайна архітектура – не просто дизайнерський прийом. Місто пристосоване до дуже складного рельєфу й періодичних підйомів води. Через обмежений простір Яньцзінь забудували вертикально – саме вертикальна архітектура дозволяє вберегти місто від повеней. Частина споруд стоїть на високих опорах біля води, а інші – вбудовані в гірські схили.

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Архітекторам міста вдалося навіть "втиснути" залізницю, яка місцями проходить тунелями в горах, а потім знову з'являється поруч із містом.



Місто Яньцзінь у Китаї / Фото VCG

Та найбільша особливість міста Яньцзінь полягає у тому, що тут розмістилися 400 тисяч місцевих мешканців. Крім того, місто часто відвідують туристи з усього світу. До багатьох будинків ведуть вузькі стежки вздовж обриву, на яких часто доводиться згинатися, щоб пройти під скелями, які звисають згори.

До слова, раніше мандрівник і ютуб-блогер Дрю Вінксі відвідав Яньцзінь і заявив, що місто перебуває під загрозою. Річ у тому, що тут щороку трапляються повені й землетруси. При цьому місцеві мешканці ставляться до стихійних лих спокійно і продовжують своє звичне життя.