Речь идет о городе Яньцзинь, расположенном в узкой долине среди гор в китайской провинции Юньнань. Подробнее о нем рассказывает Newsweek.

Что известно об одном из самых узких городов в мире?

Яньцзинь – это действительно одно из самых необычных поселений в мире. Город зажат в глубоком каньоне реки между высокими горами Умэнь. Максимальная ширина города – 300 метров, а минимальная – всего 30 метров. С высоты Яньцзинь напоминает длинную линию между горами: река посередине, дорога вдоль нее, железная дорога и многоэтажки, "цепляющиеся" за склоны. Из-за этого на фотографиях Яньцзинь выглядит как кадр из фантастического фильма, а не как реальная локация.

Яньцзинь считается самым узким городом в мире: видео @travel_destinations73

Необычная архитектура – не просто дизайнерский прием. Город приспособлен к очень сложному рельефу и периодическим подъемам воды. Из-за ограниченного пространства Яньцзинь застроили вертикально – именно вертикальная архитектура позволяет уберечь город от наводнений. Часть сооружений стоит на высоких опорах у воды, а другие – встроены в горные склоны.

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Архитекторам города удалось даже "втиснуть" железную дорогу, которая местами проходит по туннелям в горах, а затем снова появляется рядом с городом.



Город Яньцзинь в Китае / Фото VCG

Самая главная особенность города Яньцзинь заключается в том, что здесь проживают 400 тысяч местных жителей. Кроме того, город часто посещают туристы со всего мира. Ко многим домам ведут узкие тропинки вдоль обрыва, на которых часто приходится наклоняться, чтобы пройти под нависающими сверху скалами.

К слову, ранее путешественник и YouTube-блогер Дрю Винкси посетил Яньцзинь и заявил, что город находится под угрозой. Дело в том, что здесь каждый год происходят наводнения и землетрясения. При этом местные жители относятся к стихийным бедствиям спокойно и продолжают свою привычную жизнь.