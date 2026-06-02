Як їсти в барах безкоштовно і користуватися поромом зі знижкою: лайфхаки для економії в Греції
Відпочинок на морі у Греції зовсім не обов'язково має коштувати цілий статок. Навіть у розпал туристичного сезону тут можна суттєво скоротити витрати, якщо знати кілька хитрощів. І хто може розповісти про них краще, ніж людина, яка живе в країні та щодня користується можливостями, про які більшість туристів навіть не здогадується?
Журналістка Сара Сулі, яка живе у Греції, розповіла Lonely Planet про прості способи заощадити в Греції без шкоди для вражень від подорожі.
Які лайфхаки допоможуть зекономити у Греції?
1. Відвідайте традиційні грецькі таверни, які називаються "ціпурадіко". Ці заклади спеціалізуються на міцних алкогольних напоях і різноманітних закусках – мезе. Концепція така: відвідувачі замовляють напій, а офіціант безкоштовно приносить до нього тарілку з закусками. Це можуть бути оливки, в'ялене м'ясо, сир, морепродукти, смажені кабачки тощо.
Чим більше шотів – тим більше закусок. По суті, тут можна добряче наїстися абсолютно безкоштовно. Але з алкоголем варто бути обережним, адже напої все таки міцні.
2. На півночі Греції не замовляйте десерти. У закладах, які розташовані у північній частині Греції, заведено безкоштовно пригощати відвідувачів. Не замовляйте щось солоденьке після основної страви, адже вам все одно принесуть смаколики – нарізані фрукти, лимонний курд або традиційний торт з печива і шоколаду.
3. Відвідайте дикі пляжі. На більшості пляжів туристам доведеться заплатити за шезлонг і парасольку, але на диких пляжах можна відпочити на своєму рушнику без зайвих витрат. Щоб знайти їх, запитайте поради у місцевих мешканців.
4. Питайте про знижки в аптеках. Більшість аптек у Греції мають хороші знижки на косметику, але не рекламують їх. Щоб дізнатися про вигідні пропозиції, запитайте напряму у фармацевта. Він розповість про товари, які можна придбати зі суттєвою знижкою. Особливо це стосується місцевих брендів догляду за шкірою.
5. Зареєструйтеся на сервісах бронювання поромів. Якщо ви плануєте багато подорожувати Грецією і відвідати різні острови, то зареєструйтесь у програмах лояльності компаній, які продають квитки на пороми – BlueStar Ferries або SeaJets. Так ви зможете отримувати знижки на поїздки.
