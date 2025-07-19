Цим секретом поділилася користувачка тіктоку з ніком @olena_dvorkina.

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Що це за картка?

Lviv City Card – це туристична картка, яка діє 48 годин і коштує 590 гривень. У цю суму входить безкоштовний вхід до десятків музеїв, екскурсій, а також знижки в кафе, ресторанах, квест-румах і на концерти.

Що можна отримати безкоштовно з карткою?

Екскурсія Чудо-потягом – зазвичай коштує 300 гривень за двох, а з карткою – безкоштовно;

Таємна аптека – ще мінус 320 гривень за двох;

Підйом на вежу Львівської Ратуші – дорослий і дитячий квиток коштують 150 гривень, з карткою – 0 гривень.

І це ще далеко не все!

Скільки вдалося зекономити: дивіться у відео

Картка також дає знижки на каву, квести, ресторани та вистави. Загалом, якщо активно провести 2 дні у місті, можна зекономити від 500 до 1000 гривень на двох – і це без шкоди для програми.

Як отримати? Придбати картку можна онлайн на офіційному сайті або у точках продажу у центрі Львова.

Якщо плануєте насичений культурний вікенд у Львові – Lviv City Card точно себе виправдає. І ще залишиться на каву з сирником. До речі, якщо хочете вигідно купити квитки на потяг – читайте наш матеріал.