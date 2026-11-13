Як завжди отримувати найкраще місце в економ-класі: маловідомий спосіб без додаткової плати

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Знайти найзручніше місце допоможе спеціальний онлайн-сайт, про який знають далеко не всі мандрівники, пише The Sun.

Як отримати найкращі місця в економ-класі?

Йдеться про сервіс AeroLOPA, який пропонує детальні схеми салонів літаків з точним масштабуванням. Завдяки цьому можна заздалегідь оцінити розташування крісел та їхні особливості, а не покладатися на стандартну схему авіакомпаній.

Щоб скористатися сервісом, потрібно знати назву авіакомпанії та модель літака, яким ви летите.

На схемах AeroLOPA можна перевірити, скільки простору для ніг передбачено на конкретному місці та наскільки далеко в цей простір виступають аварійні виходи. Також сервіс допомагає визначити, з яких крісел відкриється найкращий краєвид із вікна.

Ще одна корисна функція – оцінки пасажирів. Кожне місце може отримати рейтинг за 5-бальною шкалою, а кольорові позначки допомагають швидко зорієнтуватися: червоний сигналізує про незручності, жовтий вказує на певні недоліки, а зелений позначає найвдаліші варіанти.

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Жовтим кольором можуть позначати крісла поруч із місцями для дитячих люльок. Це означає, що під час польоту неподалік можуть перебувати пасажири з немовлятами.

Ось як виглядає розподіл місць по кольорах / Фото з сайту AeroLOPA

Серед інших можливих мінусів – вікно, розташоване не навпроти сидіння, відсутність місця для ручної поклажі під кріслом чи близькість до туалету.

Найменш комфортні варіанти позначають червоним кольором і рекомендують уникати. Особливо це стосується місць біля туалетів, де пасажирам можуть заважати запахи, шум і постійний рух людей.

Якщо ж говорити про найвдаліше розташування, то хороші місця часто можна знайти на початку економ-класу. Там іноді більше простору для ніг завдяки особливостям розташування передніх крісел.

Інший варіант – останні ряди економ-класу. Тут може бути менше пасажирів поруч, хоча варто враховувати, що в окремих літаках спинки останніх сидіть не відкидаються.