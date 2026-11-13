Как всегда получить лучшее место в эконом-классе: малоизвестный способ без дополнительной платы

Adv

Найти самое удобное место поможет специальный онлайн-сайт, о котором знают далеко не все путешественники, пишет The Sun.

Как получить лучшие места в эконом-классе?

Речь идет о сервисе AeroLOPA, который предлагает подробные схемы салонов самолетов с точным масштабированием. Благодаря этому можно заранее оценить расположение кресел и их особенности, а не полагаться на стандартную схему авиакомпаний.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно знать название авиакомпании и модель самолета, на котором вы летите.

На схемах AeroLOPA можно проверить, сколько места для ног предусмотрено на конкретном месте и насколько далеко в это пространство выступают аварийные выходы. Также сервис помогает определить, с каких кресел откроется лучший вид из окна.

Еще одна полезная функция – оценки пассажиров. Каждое место может получить рейтинг по 5-балльной шкале, а цветные отметки помогают быстро сориентироваться: красный сигнализирует о неудобствах, желтый указывает на определенные недостатки, а зеленый обозначает самые удачные варианты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Желтым цветом могут обозначаться кресла рядом с местами для детских люлек. Это означает, что во время полета неподалеку могут находиться пассажиры с младенцами.

Вот как выглядит распределение мест по цветам / Фото с сайта AeroLOPA

Среди других возможных минусов – окно, расположенное не напротив сиденья, отсутствие места для ручной клади под креслом или близость к туалету.

Наименее комфортные варианты обозначены красным цветом, и их рекомендуется избегать. Особенно это касается мест возле туалетов, где пассажирам могут мешать запахи, шум и постоянное движение людей.

Если же говорить о наиболее удачном расположении, то хорошие места часто можно найти в начале эконом-класса. Там иногда больше пространства для ног благодаря особенностям расположения передних кресел.

Другой вариант – последние ряды эконом-класса. Здесь может быть меньше пассажиров рядом, хотя стоит учитывать, что в некоторых самолетах спинки последних сидений не откидываются.