Боятися грози непотрібно, однак варто бути обережним під час цього атмосферного явища. Блискавка може стати небезпечними для життя, якщо своєчасно не вжити заходів перестороги, пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Як уникнути небезпеки під час грози в горах

Перед походом в гори важливо дізнатися прогноз погоди та переконатися, що грози не буде. Якщо ж ви вже в поході, то про ймовірність грози свідчать темно-свинцеві хмари та гуркіт грому, що наближається.

Щоб уникнути небезпеки, якщо гроза застала вас у горах, рятувальники рекомендують виконати кілька простих кроків. Передусім потрібно відійди подалі від гірських вершин і гострих скель, а ще краще – спустися якнайнижче у долину.



Як уникнути небезпеки під час грози в горах / Фото verkhovyna.life

При грозі не можна ховатися в нішах скель, западинах схилу, перебувати біля входу або в дальньому кінці печери. Рятувальники наголошують, що безпечним є положення, коли відстань між людиною і стінами гроту становить не менше 1 метра.

Як не притягнути удар блискавки

Як радять рятувальники, щоб не притягнути удар блискавки, слід позбавитись усіх металевих предметів поблизу.

Усі металеві предмети (каструлі, кухлі, льодоруби, альпіністські гаки та інше спорядження) потрібно зібрати в заплічник та опустити його донизу по схилу за допомогою міцного мотузка.



Що робити під час грози в горах / Фото pixabay.com

Ризик ураження блискавкою підвищують: мокрий одяг, високі дерева, пагорби, конструкції з металу, прикраси, мобільні телефони, увімкнені електроприлади, глинистий ґрунт, близькість багать і водойм, метушня, біганина й різкі рухи, люди, які пересуваються щільними групами тощо.

Якщо гроза застала вас у горах – не скупчуйтеся в укритті разом, а ховайтеся поодинці, адже розряд перебігає через контакт людських тіл.