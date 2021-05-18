Море, ніби шахова дошка: як виникають "квадратні" хвилі і чим вони небезпечні

"Квадратні" хвилі – незвичайне і чарівне видовище, коли у морі виникає шаховий візерунок. Такий феномен називають cross-waves або перехресними хвилями і зустрічається там, де водяні потоки різних погодних систем стикаються між собою під прямим кутом.
Це природне явище не тільки красиве, але й вкрай небезпечне, адже воно стало причиною багатьох корабельних аварій.
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Чому виникають "квадратні" хвилі
Є кілька причин, чому в морі та океані можуть з'являтися "квадратні" хвилі.
- Насамперед це може статися, коли вітер жене хвилі в одному напрямку, а морська течія рухається в іншому.
- Також це явище виникає внаслідок накладення хвиль від різних штормів одна на одну.
- Третя можлива причина – зсув вітру. Тобто його зміна задає новий напрям хвилям і вони перетинаються з уже сформованими.
Вчені говорять, що злиття у формі перехресного моря є прикладом рівняння Кадомцева – Петвіашвілі в дії. Формула описує нелінійний хвильовий рух і часто використовується для пояснення того, як погодні системи взаємодіють одна з одною.
Чим небезпечні "квадратні" хвилі
Дослідження виявили, що в шаховому морі трапляється непропорційно велика кількість аварій. Це пов’язано з тим, що поєднання хвиль з двох напрямків може спричинити сильне розхитування, змушуючи корабель набирати воду. Такі ризики виникають при великих поперечних хвилях, що виходять в океан.
Квадратні хвилі здатні затопити судно / Фото The Sun
Водночас вони представляють меншу загрозу поблизу суші. Немає припущень, що "квадратні" хвилі небезпечні для малих човнів, серферів або плавців.
На мілководді квадратні хвилі не такі небезпечні / Фото sun-gazing
Де можна побачити перехресні хвилі
Найчастіше "квадратні" хвилі виникають на мілководді уздовж прибережних районів, зокрема на пляжах Азорських островів, Тель-Авіва та інших регіонів.
Квадратні хвилі на острові Іль-де-Ре у Франції / Фото wikipedia
Хоча це досить рідкісне явище, однак на західному узбережжі Франції є острів Іль-де-Ре, де поперечні хвилі утворюються з дивовижною регулярністю. Це спричинене його геологією, яка ідеально підходить для формування водяних квадратів. Перехресні хвилі щороку приваблюють на острів тисячі туристів, які підіймаються на маяк для кращого огляду.
Туристи підіймаються на маяк, щоб роздивитися квадратні хвилі / Фото wikipedia