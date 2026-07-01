Власне, Бернський Оберланд уособлює Альпи у найкращому, майже кінематографічному прояві. І 24 Канал розповість про це докладніше.

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Юнгфрау у Швейцарії: чудовий маршрут на 119 кілометрів для шукачів пригод

Є у Швейцарії місцина, де величні вершини-гіганти Юнгфрау, Мьонх та Ейгер височіють у захопливому сусідстві, кришталеві озера виблискують неймовірними відтінками бірюзи, а водоспади спадають у казкові ельфійські долини. Ще й мальовничі села туляться на запаморочливій висоті, і все це на порівняно невеликому клапті землі.

Мовиться про регіон Юнгфрау – знаменитий курортний край у швейцарських Альпах. І, що примітно, вся ця дика первісна краса повністю підпорядкована швейцарському порядку. Тут ідеально скоординована мережа автобусів, гондол, гірських залізниць та пішохідних стежок, що дозволяє спланувати подорож без жодного зайвого стресу.

Найкращим часом для підкорення тутешніх висот є якраз літо, коли стежки вільні від снігу, гірські притулки відчиняють свої двері, а погода тішить найбільшою стабільністю. А один із найкращих маршрутів проклали на відстань у 119 кілометрів – він розрахований, залежно від інтенсивності, на різну тривалість від 3 до 9 днів, як вказано у путівнику The Bernese Oberland.

Мандрівку починають та завершують у колоритному гірському селищі Гріндельвальд. Маршрут має помірну складність і побудований за принципом "від притулку до притулку". Найкраще вдаватися до ночівлі в автентичних хатинах Швейцарського альпійського клубу – там можна засинати під зоряним небом на висоті тисяч метрів і прокидатися від перших променів сонця, які фарбують льодовики у рожеве.

Регіон Юнгфрау – один із найпопулярніших курортних куточків Швейарії: дивіться відео AplinsintheAlps

Де пролягає найкраща одноденна прогулянка?

Якщо ж час у туриста обмежений, тому не варто засмучуватися – регіон пропонує фантастичні коротші альтернативи. Можна провести кілька незабутніх днів, чи навіть один, блукаючи між затишними та повністю вільними від автомобілів селищами Мюррен і Венген.

Одне з ключових селищ регіону, Венген, за свою казкову тишу та неймовірні пейзажі здобуло поетичну назву "Спляча красуня". Це унікальне альпійське поселення у долині Лаутербруннен є абсолютно закритим для автомобільного руху.

Звідси шлях веде до перевалу Клайне-Шайдегг. Звідти легендарна зубчаста залізниця Юнгфраубан (Jungfraubahn) буквально вгризається в скелі та підіймається на запаморочливу висоту 3454 метри над рівнем моря.

Проте справжньою перлиною є похід до гірського хребта Шиніге Платте, звідки відкриваються приголомшливі панорами. З одного боку височіють засніжені альпійські піки, а з іншого – глибоко внизу виблискують смарагдові дзеркала озер Тун та Брієнц.

Місто Тун на березі однойменного озера приваблює бірюзовою водою льодовикового походження, середньовічною архітектурою та величним замком Шпіц XII століття. Той розташований безпосередньо біля мальовничої гавані в оточенні виноградників.

Зауважимо, подорож до цього регіону не обов'язково має коштувати шалених грошей. До прикладу, популярний панорамний маршрут Luzern-Interlaken Express, що з'єднує Інтерлакен (ворота до Юнгфрау) з Люцерном, коштує всього близько 30 євро. За 2 години туристи мають змогу побачити 5 кришталевих озер, романтичні водоспади та мальовничий гірський перевал Брюніг.