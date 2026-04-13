Секрети швидкого проходження перевірки в аеропорту, які варто знати кожному туристу
13 квітня, 22:18
Мілена Бордакова
Основні тези
  • Правильна організація багажу і легкодоступні рідини та електроніка скорочують час перевірки.
  • Електронні квитки і заздалегідь підготовлені документи спрощують проходження контролю.

Швидкий та спокійний прохід через аеропорт починається ще вдома: правильна підготовка, знання правил і кілька простих лайфхаків допомагають уникнути довгих черг і зробити подорож значно комфортнішою.

Проходження контролю безпеки в аеропорту часто стає однією з найповільніших і найстресовіших частин подорожі. Однак правильна підготовка може значно скоротити час очікування і зробити цей процес набагато простішим. 

Як швидко пройти перевірку в аеропорту?

  • Ретельно пакуйте речі 

Правильна організація багажу суттєво впливає на швидкість перевірки. Рідини та електроніку варто тримати у легкодоступних місцях, а також дотримуватися правила 3 – 1 – 1 для рідин: кожна ємність до 100 мілілітрів, усі разом у прозорому пакеті об'ємом до 1 літра. Використання органайзерів допомагає швидко знаходити потрібні речі. 

  • Обирайте простий і зручний одяг 

Одяг і взуття, які легко знімати, значно пришвидшують проходження контролю. Варто уникати ременів, масивних прикрас і складного взуття. Краще обирати прості речі без зайвих металевих деталей. 

  • Тримайте документи напоготові 

Посадковий талон та паспорт потрібно підготувати ще до підходу до контролю. Це дозволяє уникнути зайвих затримок у черзі. 

  • Використовуйте мобільний посадковий талон 

Електронні квитки значно спрощують процес, оскільки їх можна просто відсканувати з телефону без паперових документів. Важливо лише заздалегідь зарядити пристрій. 

  • Ознайомтесь із правилами перевезення 

Знання заборонених предметів допомагає уникнути додаткових перевірок і конфіскацій. Актуальні правила можна перевірити на сайті авіакомпанії або служби безпеки аеропорту. 

  • Приїжджайте в аеропорт заздалегідь 

Рекомендовано закладати щонайменше 2 години для внутрішніх рейсів і 3 години для міжнародних. Це дозволяє спокійно пройти всі етапи навіть у разі черг. 

  • Обирайте правильну чергу 

У багатьох аеропортах існують окремі лінії для сімей, пасажирів із пріоритетом або учасників швидких програм перевірки. Правильний вибір черги може суттєво зекономити час. 

  • Зберігайте спокій і ввічливість 

Поведінка пасажира також впливає на швидкість проходження контролю. Спокій і готовність співпрацювати з персоналом допомагають уникнути зайвих ускладнень. 

