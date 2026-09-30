Користувачка тіктоку @n.ann_life, яка мандрувала Японією, поділилася практичними порадами, які допоможуть іншим туристам зекономити гроші у цій країні.

Як туристам зекономити гроші у Японії?

Швидкісний потяг "Сінкансен" – це чи найголовніший символ Японії. Туристи мріють прокататися ним і самостійно перевірити, чи дійсно потяг їде настільки плавно, що монетка може стояти на столі ребром. Однак поїздки швидкісним потягом коштують чимало. Для тих мандрівників, яким важливо економити, краще обрати варіант переїзду нічним автобусом, що буде значно дешевше. Наприклад, дорога з Токіо до Осаки обійдеться всього у 30 доларів замість 100.

Швидкісний потяг "Сінкансен" у Японії / Фото Depositphotos

Якщо ви плануєте мандрувати Японією і щонайменше тричі добиратися кудись потягом, то найкращим варіантом стане купівля спеціального проїзного для туристів, який називається Japan Rail Pass. Такий проїзний можна купити на 7 днів, 14 або 21. Його вартість коливається у межах 270 – 775 євро залежно від тривалості і класу. Japan Rail Pass дозволяє безлімітно користуватися більшістю потягів мережі Japan Rail, які курсують по всій країні. Він діє навіть на швидкісних потягах.

Є Японії є чимало безкоштовних оглядових майданчиків, де не доведеться платити за вхід. Українка порадила завітати у будівлю Токійського столичного уряду. Тут оглядовий майданчик розташований на 45 поверсі на висоті 202 метри. У ясну погоду туристи можуть побачити навіть гору Фудзі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Будівля Токійського столичного уряду / Фото з Вікіпедії

Щоб не переплачувати за житло, можна залишитися на ніч у капсульному готелі. Місця у ньому не багато, але для сну цілком вистачає. Існують окремо жіночі і чоловічі готелі, тож не варто переживати за безпеку. Ніч у такому готелі в центрі японського міста стартує всього від 25 доларів.

А щоб економити на їжі, варто відвідувати японські супермаркети після 20:00. У більшості з них пропонують вигідні знижки на сашимі, бенто, салати та іншу продукцію. Тож купити вечерю і страву на сніданок можна майже вдвічі дешевше.