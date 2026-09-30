Пользовательница тиктока @n.ann_life, путешествовавшая по Японии, поделилась практическими советами, которые помогут другим туристам сэкономить деньги в этой стране.

Как туристам сэкономить деньги в Японии?

Скоростной поезд "Синкансэн" – это один из главных символов Японии. Туристы мечтают прокатиться на нем и самостоятельно проверить, действительно ли поезд едет настолько плавно, что монетка может стоять на столе ребром. Однако поездки на скоростном поезде стоят немало. Для тех путешественников, которым важно экономить, лучше выбрать вариант поездки на ночном автобусе, что будет значительно дешевле. Например, дорога из Токио в Осаку обойдется всего в 30 долларов вместо 100.

Скоростной поезд "Синкансэн" в Японии / Фото Depositphotos

Если вы планируете путешествовать по Японии и как минимум три раза добираться куда-либо на поезде, то лучшим вариантом станет покупка специального проездного для туристов, который называется Japan Rail Pass. Можно купить проездной на 7, 14 или 21 день. Его стоимость колеблется в пределах 270 – 775 евро в зависимости от срока действия и класса. Japan Rail Pass позволяет без ограничений пользоваться большинством поездов сети Japan Rail, курсирующих по всей стране. Он действует даже на скоростных поездах.

В Японии есть немало бесплатных смотровых площадок, где не придется платить за вход. Украинка посоветовала посетить здание Токийского столичного правительства. Здесь смотровая площадка расположена на 45-м этаже на высоте 202 метра. В ясную погоду туристы могут увидеть даже гору Фудзи.

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Здание правительства Токио / Фото из Википедии

Чтобы не переплачивать за жилье, можно остановиться на ночь в капсульном отеле. Места в нем немного, но для сна вполне хватает. Существуют отдельные женские и мужские отели, поэтому не стоит беспокоиться о безопасности. Ночь в такой гостинице в центре японского города обойдется всего от 25 долларов.

А чтобы сэкономить на еде, стоит посещать японские супермаркеты после 20:00. В большинстве из них предлагают выгодные скидки на сашими, бенто, салаты и другую продукцию. Так что купить ужин и блюдо на завтрак можно почти вдвое дешевле.