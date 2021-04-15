Ритуальні танці зі скелетами та ледібої: як відомі тревел-блогери пережили культурний шок

15 квітня відзначають Міжнародний день культури. Українські традиції, хоч їх і безліч, ми більш-менш знаємо. А як щодо культурних особливостей інших країн?

Тревел-блогери та ведучі реаліті "У кого більше?" Макс Узол та Оля Манько поділились історіями про поїздки, в яких вони переживали культурний шок. Вони згадали традиції екзотичних країн, які їх найбільше вразили.

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В Макса культурний шок трапився на Мадагаскарі.

Я познайомився з трешовою традицією туземців. Наприкінці літа вони викопують своїх дідів-прадідів, які померли століття і більше тому, та влаштовують з ними ритуальні танці. Переодягають їх у чистий одяг і закопують назад до наступного літа, – розповідає ведучий.

Він додав, що в нього в голові не вкладалося, як так просто можна викопувати кістки рідних людей. Але на цьому культурний шок на острові не закінчився.

"Я дізнався, що там роблять обрізання чотирирічним хлопчикам. І це не за релігійними переконаннями, а саме через культуру, традиції. Закінчується обряд тим, що дідусь цього хлопчика має з'їсти цей шматок крайньої плоті", – з жахом повідомив Макс.



Макс Узол розповів про свій культурний шок / Фото: Новий канал

За його словами, під час розмови зі своїм мадагаскарським другом, жартома запитавши, чи мріє той стати дідусем – друг відповів: "Нізащо! Молоде покоління цих традицій не дотримується".

Культурний шок дружини Макса, Олі, відбувся у Таїланді.

Це сталося, коли я зрозуміла, що у цій країні існує три статі людей: чоловіки, жінки та ледібої. Ледібої – це чоловіки, які перетворюються на жінок. Дехто з них просто переодягається, а дехто навіть п'є гормони, щоб не росла щетина на обличчі, – каже мандрівниця.

Вона додає, що третина населення країни – це, напевно, вони. Найцікавіше, що зустріти їх можна не лише десь у нічних клубах, а й просто на вулиці.



Оля Манько отримала культурний шок у Таїланді / Фото: Новий канал

Оля згадує, як зайшла в супермаркет, де зустріла красиву дівчину. Коли вона заговорила, голос був чоловічий – це ледібой. У Таїланді треба бути обережним, адже розрізнити, хто є хто, буває складно.

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