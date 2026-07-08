Багато мандрівників під час підготовки до подорожі стикаються з проблемою, коли улюблені речі просто не вміщаються у дозволені габарити. Як пише Mirror, розв'язати цю проблему можна за допомогою зміни лише однієї звички під час пакування валізи.

Чим цікавий метод складання Конмарі?

Традиційне скручування одягу в рулони вважається одним із найпопулярніших лайфхаків, проте існує значно ефективніша альтернатива. Йдеться про знамениту техніку Конмарі, яку розробила експертка з наведення порядку Марі Кондо. Цей підхід дозволяє задіяти кожен вільний сантиметр простору.



Описаний метод полегшує складання валізи / Фото Pexels

Суть методу полягає в тому, щоб складати одяг у компактні прямокутники та розміщувати їх у валізі вертикально, один біля одного, а не шарами. Алгоритм дій дуже простий:

покладіть річ перед собою та складіть одну її сторону до центру;

накрийте її іншою стороною, щоб утворився рівний подовжений прямокутник;

складіть отриману смугу навпіл уздовж;

після цього складіть річ ще втричі, сформувавши маленький стійкий прямокутник.

Завдяки такому вертикальному розташуванню ви не лише заощадите місце, але й зможете одразу бачити весь свій гардероб, не перериваючи всю валізу в пошуках потрібної футболки.

Як зекономити місце на косметиці та дрібницях?

Ще один дієвий спосіб полегшити багаж – відмовитися від великих пляшок із шампунями, кондиціонерами та гелями для душу. Більшість готелів та апартаментів надають ці засоби безкоштовно. Якщо ж ви вирушаєте у тривалу мандрівку, набагато простіше придбати необхідну косметику вже на місці, ніж везти її з собою.

Також фахівці радять придбати спеціальні органайзери для кабелів та прикрас. Вони допоможуть уникнути хаосу та збережуть речі від заплутування.