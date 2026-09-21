Десерти Cédric Grolet стали однією з гастрономічних візитівок Парижа, однак для тих, хто планує їх скуштувати, є спосіб зробити похід до кондитерської більш організованим. На офіційному сайті бренду доступна послуга Click / Collect, яка дозволяє оформити покупку заздалегідь і забрати її без необхідності робити замовлення безпосередньо на місці.

Як замовити десерт онлайн?

Спочатку на сайті Cédric Grolet потрібно вибрати потрібну кондитерську та переглянути доступні для попереднього замовлення позиції. Після вибору десерту його додають до кошика, а далі переходять до оформлення покупки. Під час замовлення можна вибрати дату та часовий проміжок, коли покупець хоче забрати десерт.

Після цього замовлення оплачується онлайн. У правилах Cédric Grolet зазначено, що повна оплата здійснюється під час оформлення замовлення. Після оформлення покупець отримує підтвердження із зазначенням дати, адреси точки отримання та обраного часового проміжку.

Що робити, коли приїхали за десертом?

У призначений день достатньо прийти до тієї самої кондитерської у вибраний час і забрати вже оформлене замовлення. Для клієнтів, які користуються Click / Collect, передбачена окрема пріоритетна черга, якою потрібно скористатися під час отримання замовлення. Саме тому такий варіант може бути зручним для тих, хто планує свій день у Парижі та не хоче витрачати час на вибір десерту вже безпосередньо в кондитерській.

Як забирати онлайн-замовлення: дивитись відео

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Чи можна змінити час отримання?

Якщо плани змінилися, дату або час отримання замовлення можна змінити через особистий кабінет. На сайті Cédric Grolet зазначають, що новий час або дату потрібно обрати щонайменше за 24 години до запланованого отримання.