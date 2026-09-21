Десерты Седрика Гроле стали одной из гастрономических визитных карточек Парижа, однако для тех, кто планирует их попробовать, есть способ сделать поход в кондитерскую более организованным. На официальном сайте бренда доступна услуга Click / Collect, которая позволяет оформить покупку заранее и забрать ее без необходимости делать заказ непосредственно на месте.

Как заказать десерт онлайн?

Сначала на сайте Cédric Grolet нужно выбрать нужную кондитерскую и просмотреть позиции, доступные для предварительного заказа. После выбора десерта его добавляют в корзину, а затем переходят к оформлению покупки. При оформлении заказа можно выбрать дату и временной интервал, когда покупатель хочет забрать десерт.

После этого заказ оплачивается онлайн. В правилах Cédric Grolet указано, что полная оплата осуществляется при оформлении заказа. После оформления покупатель получает подтверждение с указанием даты, адреса пункта получения и выбранного временного интервала.

Что делать, когда приехали за десертом?

В назначенный день достаточно прийти в ту же кондитерскую в выбранное время и забрать уже оформленный заказ. Для клиентов, пользующихся услугой Click / Collect, предусмотрена отдельная приоритетная очередь, которой нужно воспользоваться при получении заказа. Именно поэтому такой вариант может быть удобен для тех, кто планирует свой день в Париже и не хочет тратить время на выбор десерта уже непосредственно в кондитерской.

Как забрать онлайн заказ: смотрите видео

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Можно ли изменить время получения?

Если планы изменились, дату или время получения заказа можно изменить через личный кабинет. На сайте Cédric Grolet отмечается, что новое время или дату нужно выбрать не позднее чем за 24 часа до запланированного получения.