У Манчестерському аеропорту радять звернути увагу на один психологічний нюанс, який може допомогти скоротити очікування. Крім цього, там нагадали ще кілька простих правил, які зроблять проходження контролю швидшим і комфортнішим.

Чому для проходження контролю варто обирати ліву чергу?

Якщо пасажири мають можливість самостійно обрати смугу контролю, варто звернути увагу на ліву. Причина досить проста. Більшість людей є правшами, тому підсвідомо обирають чергу праворуч. Через це ліва смуга нерідко виявляється менш завантаженою. Саме тому туристам радять не поспішати ставати у першу ж чергу, а за можливості оцінити ситуацію. Такий психологічний прийом не гарантує миттєвого проходження контролю, однак у багатьох випадках дозволяє заощадити кілька хвилин.

Що ще допоможе пройти контроль швидше?

Також пасажири можуть скористатися послугою FastTrack. За додаткову плату вона дає змогу пройти через пріоритетну смугу безпеки та уникнути довгих черг. Подібна послуга доступна й у багатьох інших аеропортах світу. Водночас не завжди людина може самостійно обирати смугу контролю, адже інколи пасажирів спрямовують працівники аеропорту. Саме тому варто подбати і про інші дрібниці, які пришвидшують перевірку.

Який одяг краще вдягати перед польотом?

Туристам варто заздалегідь продумати свій одяг, щоб не затримувати ані себе, ані інших пасажирів. Зокрема, мандрівникам рекомендують обирати взуття, яке легко знімати та взувати. Також варто уникати ременів зі складними застібками, великої кількості прикрас і не тримати в кишенях зайвих речей.

Водночас радять одягатися багатошарово. Температура під час перельоту може змінюватися, тому светр або легку кофту легко зняти чи вдягнути за потреби. До того ж додатковий светр може стати зручною подушкою під час польоту. Перед поїздкою також рекомендують перевіряти інформацію на сайті свого аеропорту, адже правила проходження контролю та поради для пасажирів можуть відрізнятися залежно від країни та термінала.