В аэропорту Манчестера советуют обратить внимание на один психологический нюанс, который может помочь сократить время ожидания. Кроме того, там напомнили еще о нескольких простых правилах, которые сделают прохождение контроля быстрее и комфортнее.

Почему для прохождения контроля стоит выбирать левую очередь?

Если у пассажиров есть возможность самостоятельно выбрать полосу контроля, стоит обратить внимание на левую. Причина довольно проста. Большинство людей правши, поэтому подсознательно выбирают очередь справа. Из-за этого левая полоса нередко оказывается менее загруженной. Именно поэтому туристам советуют не спешить становиться в первую же очередь, а по возможности оценить ситуацию. Такой психологический прием не гарантирует мгновенного прохождения контроля, однако во многих случаях позволяет сэкономить несколько минут.

Что еще поможет пройти контроль быстрее?

Также пассажиры могут воспользоваться услугой FastTrack. За дополнительную плату она позволяет пройти через приоритетную полосу безопасности и избежать длинных очередей. Подобная услуга доступна и во многих других аэропортах мира. В то же время не всегда человек может самостоятельно выбирать линию досмотра, ведь иногда пассажиров направляют сотрудники аэропорта. Именно поэтому стоит позаботиться и о других мелочах, которые ускоряют досмотр.

Какую одежду лучше надеть перед полетом?

Туристам стоит заранее продумать свой наряд, чтобы не задерживать ни себя, ни других пассажиров. В частности, путешественникам рекомендуют выбирать обувь, которую легко снимать и надевать. Также стоит избегать ремней со сложными застежками, большого количества украшений и не держать в карманах лишних вещей.

В то же время советуют одеваться многослойно. Температура во время перелета может меняться, поэтому свитер или легкую кофту легко снять или надеть при необходимости. К тому же дополнительный свитер может стать удобной подушкой во время полета. Перед поездкой также рекомендуется проверять информацию на сайте своего аэропорта, ведь правила прохождения контроля и советы для пассажиров могут отличаться в зависимости от страны и терминала.